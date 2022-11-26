https://crimea.ria.ru/20221126/glavnoe-litso-krymskoy-politiki-sergeyu-aksenovu-50-1125466438.html

Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50

Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50 - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50

Самый известный крымчанин современности в России - это, безусловно, глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T09:12

2022-11-26T09:12

2022-11-26T09:12

фотоленты

сергей аксенов

крым

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Самый известный крымчанин современности в России - это, безусловно, глава Крыма Сергей Аксенов. В прошлом бизнесмен, потом политик, а теперь вот уже 8 лет как чиновник, он родился в небольшом городе Бельцы Молдавской ССР. Там же с серебряной медалью закончил среднюю школу. А вот в военное училище поступил в Симферополе. Его учеба пришлась на переломные для страны 90-е. В 1993 году Аксенов училище заканчивает, но присягу Украине не дает, поэтому диплома об окончании училища так и не получает. Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины>>Молодость крымского политика приходится на лихие 90-е: время кооперативов и частных фирм. Выпустившись из училища, он на пять лет становится замдиректора кооператива "Эллада". Последним местом работы перед назначением Аксенова на должность главы республики было ООО "Фирма "Эскада".С 2009 года Сергей Аксенов ведет активную общественную и политическую деятельность – он становится лидером Всекрымского общественно-политического движения "Русское единство", зародившегося в Крыму. Движение выступает за защиту прав русскоязычных на Украине, русскую культуру, единение с Россией. Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма>>В 2010 году была создана партия с аналогичным названием и программой. Аксенов - ее глава. Впоследствии он становится депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва от этой партии.Во время Крымской весны Сергей Аксенов - один из тех, кто не побоялся быть в самой гуще политических событий. Он разнимает толпу перед зданием Верховного Совета Крыма, он же активно призывает собрать сессию депутатов республики для решения дальнейшей судьбы полуострова. 27 февраля 2014 года Аксенов решением Верховного Совета АРК назначен председателем Совета министров Крыма. В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов>>В апреле 2014 года, после воссоединение полуострова с Россией, президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Крым, а 9 октября депутаты крымского Госсовета избрали Аксенова на пост главы Крыма. 20 сентября 2019 года Сергей Аксенов переизбран на эту должность до 2024 года.Аксенов - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, обладатель ордена Александра Невского и медалью "За возвращение Крыма". Почетный гражданин Республики Крым.

https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым