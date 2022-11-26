Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50

В полвека - на острие Крыма: главе республики Аксенову 50 лет
Сергей Аксенов в юности выбрал для себя профессию военного и учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.
Сергей Аксенов в юности выбрал для себя профессию военного и учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.
Во время Крымской весны, будучи главой общественной организации "Русское единство" и депутатом Верховной Рады Автономной республики Крым, Сергей Аксенов оказался в самой гуще событий. На митинге у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Во время Крымской весны, будучи главой общественной организации "Русское единство" и депутатом Верховной Рады Автономной республики Крым, Сергей Аксенов оказался в самой гуще событий. На митинге у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Еще 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенов был назначен на должность председателя Совета министров АРК. Им он и оставался в день голосования на референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 года.
Еще 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенов был назначен на должность председателя Совета министров АРК. Им он и оставался в день голосования на референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 года.
18 марта 2014 в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
18 марта 2014 в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Сергей Аксенов всегда был почетным гостем фестиваля Koktebel Jazz Party. На фото - Сергей Аксенов и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.
Сергей Аксенов всегда был почетным гостем фестиваля Koktebel Jazz Party. На фото - Сергей Аксенов и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.
Годовщину воссоединения Крыма с Россией Сергей Аксенов встретил в должности главы Республики Крым.
Годовщину воссоединения Крыма с Россией Сергей Аксенов встретил в должности главы Республики Крым.
День ВМФ. Сергей Аксенов осматривает корабли Черноморского флота, стоящие на рейде в Севастополе.
День ВМФ. Сергей Аксенов осматривает корабли Черноморского флота, стоящие на рейде в Севастополе.
Главе Крыма приходится работать нон-стоп. Отпусков у него, по его признанию, практически не бывает.
Главе Крыма приходится работать нон-стоп. Отпусков у него, по его признанию, практически не бывает.
Интересно, что Сергей Аксенов, по его словам, не любит пляжный отдых. Поэтому в море он не плавает, а ходит. На фото - во время регаты "Русская весна", приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе.
Интересно, что Сергей Аксенов, по его словам, не любит пляжный отдых. Поэтому в море он не плавает, а ходит. На фото - во время регаты "Русская весна", приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время вступления в должность, дает присягу на Конституции Крыма.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время вступления в должность, дает присягу на Конституции Крыма.
Несмотря на высокий статус, глава республики всегда открыт для людей. Свои просьбы, чаяния и надежды крымчане выражают ему, встретив на улице или в том или ином административном здании.
Несмотря на высокий статус, глава республики всегда открыт для людей. Свои просьбы, чаяния и надежды крымчане выражают ему, встретив на улице или в том или ином административном здании.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов бьют в колокол на торжественном открытии мемориального комплекса "Красный", посвященного памяти жертв нацизма в Симферополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов бьют в колокол на торжественном открытии мемориального комплекса "Красный", посвященного памяти жертв нацизма в Симферополе.
Глава Крыма более 30 лет женат на Елене Аксеновой - предпринимателе, благотворителе и просто красивой женщине. У них двое детей - сын и дочь.
Глава Крыма более 30 лет женат на Елене Аксеновой - предпринимателе, благотворителе и просто красивой женщине. У них двое детей - сын и дочь.
Сергей Аксенов всегда с огромным уважением отзывается о президенте России Владимире Путине.
Сергей Аксенов всегда с огромным уважением отзывается о президенте России Владимире Путине.
Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Глава Крыма может похвастаться тем, что его катал на мотоцикле лично президент! 10 августа 2019 года Владимир Путин участвовал в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.
Глава Крыма может похвастаться тем, что его катал на мотоцикле лично президент! 10 августа 2019 года Владимир Путин участвовал в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.
Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
Глава республики зажигает лампадки во время акции, посвященной 71-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.
Глава республики зажигает лампадки во время акции, посвященной 71-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.
Глав двух республик - Чечни и Крыма - связывает давняя дружба. В цирке Симферополя живет медведь - подарок Рамзана Кадырова Сергею Аксенову.
Глав двух республик - Чечни и Крыма - связывает давняя дружба. В цирке Симферополя живет медведь - подарок Рамзана Кадырова Сергею Аксенову.
Аксенов - один из немногих политиков России регионального уровня, который активно комментирует международные события.
Аксенов - один из немногих политиков России регионального уровня, который активно комментирует международные события.
Делегация Крыма во время визита в Сирию дарит президенту Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе.
Делегация Крыма во время визита в Сирию дарит президенту Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения Крыма Анатолий Остапенко открывают республиканскую клиническую больницу в период пандемии коронавируса.
Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения Крыма Анатолий Остапенко открывают республиканскую клиническую больницу в период пандемии коронавируса.
Сергей Аксенов сдает кровь для раненых на Украине российских солдат.
Сергей Аксенов сдает кровь для раненых на Украине российских солдат.
На политическую и хозяйственную долю главы РК выпало немало: природные катаклизмы в Крыму, блэкаут, строительство инфраструктуры, экономические санкции Запада, диверсии со стороны Украины...
На политическую и хозяйственную долю главы РК выпало немало: природные катаклизмы в Крыму, блэкаут, строительство инфраструктуры, экономические санкции Запада, диверсии со стороны Украины...
Сергей Аксенов осматривает подтопленные из-за ливней районы в Керчи летом 2021 года.
"В Крыму нет ни одного года, который прошел бы без ЧС, причем такого масштаба, когда в большинстве случаев нет готовых ответов. Мы все делаем впервые" - говорит он.
Сергей Аксенов осматривает подтопленные из-за ливней районы в Керчи летом 2021 года.
"В Крыму нет ни одного года, который прошел бы без ЧС, причем такого масштаба, когда в большинстве случаев нет готовых ответов. Мы все делаем впервые" - говорит он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, где 8 октября 2022 года произошел теракт.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, где 8 октября 2022 года произошел теракт.
В одном из интервью политик говорил, что, если бы не Крымская весна, доверие президента и простых крымчан, он никогда бы в 2104 году не согласился уйти из бизнеса на госслужбу.
В одном из интервью политик говорил, что, если бы не Крымская весна, доверие президента и простых крымчан, он никогда бы в 2104 году не согласился уйти из бизнеса на госслужбу.
Сергей Аксенов в юности выбрал для себя профессию военного и учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.
Во время Крымской весны, будучи главой общественной организации "Русское единство" и депутатом Верховной Рады Автономной республики Крым, Сергей Аксенов оказался в самой гуще событий. На митинге у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Еще 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенов был назначен на должность председателя Совета министров АРК. Им он и оставался в день голосования на референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 года.
18 марта 2014 в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.
Сергей Аксенов всегда был почетным гостем фестиваля Koktebel Jazz Party. На фото - Сергей Аксенов и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.
Годовщину воссоединения Крыма с Россией Сергей Аксенов встретил в должности главы Республики Крым.
День ВМФ. Сергей Аксенов осматривает корабли Черноморского флота, стоящие на рейде в Севастополе.
Главе Крыма приходится работать нон-стоп. Отпусков у него, по его признанию, практически не бывает.
Интересно, что Сергей Аксенов, по его словам, не любит пляжный отдых. Поэтому в море он не плавает, а ходит. На фото - во время регаты "Русская весна", приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время вступления в должность, дает присягу на Конституции Крыма.
Несмотря на высокий статус, глава республики всегда открыт для людей. Свои просьбы, чаяния и надежды крымчане выражают ему, встретив на улице или в том или ином административном здании.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов бьют в колокол на торжественном открытии мемориального комплекса "Красный", посвященного памяти жертв нацизма в Симферополе.
Глава Крыма более 30 лет женат на Елене Аксеновой - предпринимателе, благотворителе и просто красивой женщине. У них двое детей - сын и дочь.
Сергей Аксенов всегда с огромным уважением отзывается о президенте России Владимире Путине.
Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Глава Крыма может похвастаться тем, что его катал на мотоцикле лично президент! 10 августа 2019 года Владимир Путин участвовал в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.
Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
Глава республики зажигает лампадки во время акции, посвященной 71-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.
Глав двух республик - Чечни и Крыма - связывает давняя дружба. В цирке Симферополя живет медведь - подарок Рамзана Кадырова Сергею Аксенову.
Аксенов - один из немногих политиков России регионального уровня, который активно комментирует международные события.
Делегация Крыма во время визита в Сирию дарит президенту Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения Крыма Анатолий Остапенко открывают республиканскую клиническую больницу в период пандемии коронавируса.
Сергей Аксенов сдает кровь для раненых на Украине российских солдат.
На политическую и хозяйственную долю главы РК выпало немало: природные катаклизмы в Крыму, блэкаут, строительство инфраструктуры, экономические санкции Запада, диверсии со стороны Украины...
Сергей Аксенов осматривает подтопленные из-за ливней районы в Керчи летом 2021 года.
"В Крыму нет ни одного года, который прошел бы без ЧС, причем такого масштаба, когда в большинстве случаев нет готовых ответов. Мы все делаем впервые" - говорит он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, где 8 октября 2022 года произошел теракт.
В одном из интервью политик говорил, что, если бы не Крымская весна, доверие президента и простых крымчан, он никогда бы в 2104 году не согласился уйти из бизнеса на госслужбу.