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Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50 - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221126/glavnoe-litso-krymskoy-politiki-sergeyu-aksenovu-50-1125466438.html
Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50
Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50 - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50
Самый известный крымчанин современности в России - это, безусловно, глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T09:12
2022-11-26T09:12
фотоленты
сергей аксенов
крым
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Самый известный крымчанин современности в России - это, безусловно, глава Крыма Сергей Аксенов. В прошлом бизнесмен, потом политик, а теперь вот уже 8 лет как чиновник, он родился в небольшом городе Бельцы Молдавской ССР. Там же с серебряной медалью закончил среднюю школу. А вот в военное училище поступил в Симферополе. Его учеба пришлась на переломные для страны 90-е. В 1993 году Аксенов училище заканчивает, но присягу Украине не дает, поэтому диплома об окончании училища так и не получает. Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины&gt;&gt;Молодость крымского политика приходится на лихие 90-е: время кооперативов и частных фирм. Выпустившись из училища, он на пять лет становится замдиректора кооператива "Эллада". Последним местом работы перед назначением Аксенова на должность главы республики было ООО "Фирма "Эскада".С 2009 года Сергей Аксенов ведет активную общественную и политическую деятельность – он становится лидером Всекрымского общественно-политического движения "Русское единство", зародившегося в Крыму. Движение выступает за защиту прав русскоязычных на Украине, русскую культуру, единение с Россией. Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма&gt;&gt;В 2010 году была создана партия с аналогичным названием и программой. Аксенов - ее глава. Впоследствии он становится депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва от этой партии.Во время Крымской весны Сергей Аксенов - один из тех, кто не побоялся быть в самой гуще политических событий. Он разнимает толпу перед зданием Верховного Совета Крыма, он же активно призывает собрать сессию депутатов республики для решения дальнейшей судьбы полуострова. 27 февраля 2014 года Аксенов решением Верховного Совета АРК назначен председателем Совета министров Крыма. В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов&gt;&gt;В апреле 2014 года, после воссоединение полуострова с Россией, президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Крым, а 9 октября депутаты крымского Госсовета избрали Аксенова на пост главы Крыма. 20 сентября 2019 года Сергей Аксенов переизбран на эту должность до 2024 года.Аксенов - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, обладатель ордена Александра Невского и медалью "За возвращение Крыма". Почетный гражданин Республики Крым.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, крым
Главное лицо крымской политики: Сергею Аксенову 50

В полвека - на острие Крыма: главе республики Аксенову 50 лет

09:12 26.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымско-татарский праздник Хыдырлез
Крымско-татарский праздник Хыдырлез - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Самый известный крымчанин современности в России - это, безусловно, глава Крыма Сергей Аксенов.
В прошлом бизнесмен, потом политик, а теперь вот уже 8 лет как чиновник, он родился в небольшом городе Бельцы Молдавской ССР. Там же с серебряной медалью закончил среднюю школу. А вот в военное училище поступил в Симферополе. Его учеба пришлась на переломные для страны 90-е. В 1993 году Аксенов училище заканчивает, но присягу Украине не дает, поэтому диплома об окончании училища так и не получает.
Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины>>
Молодость крымского политика приходится на лихие 90-е: время кооперативов и частных фирм. Выпустившись из училища, он на пять лет становится замдиректора кооператива "Эллада". Последним местом работы перед назначением Аксенова на должность главы республики было ООО "Фирма "Эскада".
С 2009 года Сергей Аксенов ведет активную общественную и политическую деятельность – он становится лидером Всекрымского общественно-политического движения "Русское единство", зародившегося в Крыму. Движение выступает за защиту прав русскоязычных на Украине, русскую культуру, единение с Россией.
Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма>>
В 2010 году была создана партия с аналогичным названием и программой. Аксенов - ее глава. Впоследствии он становится депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва от этой партии.
Во время Крымской весны Сергей Аксенов - один из тех, кто не побоялся быть в самой гуще политических событий. Он разнимает толпу перед зданием Верховного Совета Крыма, он же активно призывает собрать сессию депутатов республики для решения дальнейшей судьбы полуострова. 27 февраля 2014 года Аксенов решением Верховного Совета АРК назначен председателем Совета министров Крыма.
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов>>
В апреле 2014 года, после воссоединение полуострова с Россией, президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Крым, а 9 октября депутаты крымского Госсовета избрали Аксенова на пост главы Крыма. 20 сентября 2019 года Сергей Аксенов переизбран на эту должность до 2024 года.
Аксенов - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, обладатель ордена Александра Невского и медалью "За возвращение Крыма". Почетный гражданин Республики Крым.
© Фото со страницы главы РК Сергея Аксенова в соцсети Facebook

Сергей Аксенов в юности выбрал для себя профессию военного и учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.

Глава Крыма Сергей Аксенов во время принятия присяги в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище
1 из 28

Сергей Аксенов в юности выбрал для себя профессию военного и учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.

© Фото со страницы главы РК Сергея Аксенова в соцсети Facebook
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Во время Крымской весны, будучи главой общественной организации "Русское единство" и депутатом Верховной Рады Автономной республики Крым, Сергей Аксенов оказался в самой гуще событий. На митинге у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.

Митинг у здания Верховного совета Крыма
2 из 28

Во время Крымской весны, будучи главой общественной организации "Русское единство" и депутатом Верховной Рады Автономной республики Крым, Сергей Аксенов оказался в самой гуще событий. На митинге у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Еще 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенов был назначен на должность председателя Совета министров АРК. Им он и оставался в день голосования на референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 года.

В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
3 из 28

Еще 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенов был назначен на должность председателя Совета министров АРК. Им он и оставался в день голосования на референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 года.

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

18 марта 2014 в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов
4 из 28

18 марта 2014 в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

© РИА Новости . Сергей Гунеев
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.

Присяга добровольцев на верность народу Крыма в Симферополе
5 из 28

Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.

© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Влад Сергиенко

Сергей Аксенов всегда был почетным гостем фестиваля Koktebel Jazz Party. На фото - Сергей Аксенов и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.

Глава Госсовета Крыма Сергей Аксенов и гендиректор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции на фестивале Koktebel Jazz Party
6 из 28

Сергей Аксенов всегда был почетным гостем фестиваля Koktebel Jazz Party. На фото - Сергей Аксенов и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.

© РИА Новости . Влад Сергиенко
© РИА Новости . Александр Полегенько

Годовщину воссоединения Крыма с Россией Сергей Аксенов встретил в должности главы Республики Крым.

Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года
7 из 28

Годовщину воссоединения Крыма с Россией Сергей Аксенов встретил в должности главы Республики Крым.

© РИА Новости . Александр Полегенько
© Фото управления информации и пресс-службы главы РК

День ВМФ. Сергей Аксенов осматривает корабли Черноморского флота, стоящие на рейде в Севастополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России в Севастополе
8 из 28

День ВМФ. Сергей Аксенов осматривает корабли Черноморского флота, стоящие на рейде в Севастополе.

© Фото управления информации и пресс-службы главы РК
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Главе Крыма приходится работать нон-стоп. Отпусков у него, по его признанию, практически не бывает.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининградскую область
9 из 28

Главе Крыма приходится работать нон-стоп. Отпусков у него, по его признанию, практически не бывает.

© РИА Новости . Максим Блинов
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© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Интересно, что Сергей Аксенов, по его словам, не любит пляжный отдых. Поэтому в море он не плавает, а ходит. На фото - во время регаты "Русская весна", приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе.

Парусная регата Русская весна в Севастополе
10 из 28

Интересно, что Сергей Аксенов, по его словам, не любит пляжный отдых. Поэтому в море он не плавает, а ходит. На фото - во время регаты "Русская весна", приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе.

© РИА Новости . Василий Батанов
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© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время вступления в должность, дает присягу на Конституции Крыма.

Выборы главы Республики Крым
11 из 28

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время вступления в должность, дает присягу на Конституции Крыма.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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© РИА Новости Крым . Александр Полегенько

Несмотря на высокий статус, глава республики всегда открыт для людей. Свои просьбы, чаяния и надежды крымчане выражают ему, встретив на улице или в том или ином административном здании.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента. 18 марта 2018
12 из 28

Несмотря на высокий статус, глава республики всегда открыт для людей. Свои просьбы, чаяния и надежды крымчане выражают ему, встретив на улице или в том или ином административном здании.

© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов бьют в колокол на торжественном открытии мемориального комплекса "Красный", посвященного памяти жертв нацизма в Симферополе.

Открытие мемориального комплекса памяти жертв нацизма в Симферополе
13 из 28

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов бьют в колокол на торжественном открытии мемориального комплекса "Красный", посвященного памяти жертв нацизма в Симферополе.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Глава Крыма более 30 лет женат на Елене Аксеновой - предпринимателе, благотворителе и просто красивой женщине. У них двое детей - сын и дочь.

Бокс. Бой Александра Поветкина и Карлоса Такама
14 из 28

Глава Крыма более 30 лет женат на Елене Аксеновой - предпринимателе, благотворителе и просто красивой женщине. У них двое детей - сын и дочь.

© РИА Новости . Алексей Филиппов
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© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Сергей Аксенов всегда с огромным уважением отзывается о президенте России Владимире Путине.

В.Путин встретился с С.Аксеновым
15 из 28

Сергей Аксенов всегда с огромным уважением отзывается о президенте России Владимире Путине.

© РИА Новости . Алексей Никольский
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© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.

Голосование политических и общественных деятелей
16 из 28

Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости . Александр Полегенько
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© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Глава Крыма может похвастаться тем, что его катал на мотоцикле лично президент! 10 августа 2019 года Владимир Путин участвовал в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.

Президент РФ В. Путин посетил байк-шоу мотоклуба Ночные волки в Крыму
17 из 28

Глава Крыма может похвастаться тем, что его катал на мотоцикле лично президент! 10 августа 2019 года Владимир Путин участвовал в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.

© РИА Новости . Алексей Дружинин
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© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.

Акция Бессмертный полк в городах России
18 из 28

Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.

© РИА Новости . Александр Полегенько
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© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанк

Глава республики зажигает лампадки во время акции, посвященной 71-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.

Мероприятия, посвященные 71-й годовщине депортации крымских татар
19 из 28

Глава республики зажигает лампадки во время акции, посвященной 71-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.

© РИА Новости . Артем Креминский
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Глав двух республик - Чечни и Крыма - связывает давняя дружба. В цирке Симферополя живет медведь - подарок Рамзана Кадырова Сергею Аксенову.

Международный инвестиционный форум Сочи 2016
20 из 28

Глав двух республик - Чечни и Крыма - связывает давняя дружба. В цирке Симферополя живет медведь - подарок Рамзана Кадырова Сергею Аксенову.

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Аксенов - один из немногих политиков России регионального уровня, который активно комментирует международные события.

Мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года
21 из 28

Аксенов - один из немногих политиков России регионального уровня, который активно комментирует международные события.

© РИА Новости . Александр Полегенько
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© Пресс-служба главы Республики Крым / Перейти в фотобанк

Делегация Крыма во время визита в Сирию дарит президенту Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе.

Визит главы Крыма С. Аксенова в Сирию
22 из 28

Делегация Крыма во время визита в Сирию дарит президенту Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе.

© Пресс-служба главы Республики Крым
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения Крыма Анатолий Остапенко открывают республиканскую клиническую больницу в период пандемии коронавируса.

Глава Республики Крым Аксёнов С.В., председатель Государственного совета Республики Крым Константинов В.А., министр здравоохранения Республики Крым Остапенко А.И. в кабинете компьютерной томографии на открытии республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко
23 из 28

Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения Крыма Анатолий Остапенко открывают республиканскую клиническую больницу в период пандемии коронавируса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова

Сергей Аксенов сдает кровь для раненых на Украине российских солдат.

Глава Крыма Сергей Аксенов сдал кровь для раненых на Украине российских солдат
24 из 28

Сергей Аксенов сдает кровь для раненых на Украине российских солдат.

© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

На политическую и хозяйственную долю главы РК выпало немало: природные катаклизмы в Крыму, блэкаут, строительство инфраструктуры, экономические санкции Запада, диверсии со стороны Украины...

Глава Крыма Сергей Аксенов в Новофедоровке
25 из 28

На политическую и хозяйственную долю главы РК выпало немало: природные катаклизмы в Крыму, блэкаут, строительство инфраструктуры, экономические санкции Запада, диверсии со стороны Украины...

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Пресс-служба администрации города Керчь / Перейти в фотобанк

Сергей Аксенов осматривает подтопленные из-за ливней районы в Керчи летом 2021 года.

"В Крыму нет ни одного года, который прошел бы без ЧС, причем такого масштаба, когда в большинстве случаев нет готовых ответов. Мы все делаем впервые" - говорит он.

Подтопления в Керчи из-за ливней
26 из 28

Сергей Аксенов осматривает подтопленные из-за ливней районы в Керчи летом 2021 года.

"В Крыму нет ни одного года, который прошел бы без ЧС, причем такого масштаба, когда в большинстве случаев нет готовых ответов. Мы все делаем впервые" - говорит он.

© Пресс-служба администрации города Керчь
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© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, где 8 октября 2022 года произошел теракт.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
27 из 28

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, где 8 октября 2022 года произошел теракт.

© РИА Новости . Виталий Тимкив
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© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В одном из интервью политик говорил, что, если бы не Крымская весна, доверие президента и простых крымчан, он никогда бы в 2104 году не согласился уйти из бизнеса на госслужбу.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ярославскую область
28 из 28

В одном из интервью политик говорил, что, если бы не Крымская весна, доверие президента и простых крымчан, он никогда бы в 2104 году не согласился уйти из бизнеса на госслужбу.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
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1 из 28

Сергей Аксенов в юности выбрал для себя профессию военного и учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.

© Фото со страницы главы РК Сергея Аксенова в соцсети Facebook
2 из 28

Во время Крымской весны, будучи главой общественной организации "Русское единство" и депутатом Верховной Рады Автономной республики Крым, Сергей Аксенов оказался в самой гуще событий. На митинге у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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3 из 28

Еще 27 февраля 2014 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым Аксенов был назначен на должность председателя Совета министров АРК. Им он и оставался в день голосования на референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 года.

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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4 из 28

18 марта 2014 в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

© РИА Новости . Сергей Гунеев
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5 из 28

Добровольцы крымских отрядов самообороны приносят присягу на верность народу Крыма в Симферополе.

© РИА Новости . Валерий Мельников
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6 из 28

Сергей Аксенов всегда был почетным гостем фестиваля Koktebel Jazz Party. На фото - Сергей Аксенов и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.

© РИА Новости . Влад Сергиенко
7 из 28

Годовщину воссоединения Крыма с Россией Сергей Аксенов встретил в должности главы Республики Крым.

© РИА Новости . Александр Полегенько
8 из 28

День ВМФ. Сергей Аксенов осматривает корабли Черноморского флота, стоящие на рейде в Севастополе.

© Фото управления информации и пресс-службы главы РК
9 из 28

Главе Крыма приходится работать нон-стоп. Отпусков у него, по его признанию, практически не бывает.

© РИА Новости . Максим Блинов
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10 из 28

Интересно, что Сергей Аксенов, по его словам, не любит пляжный отдых. Поэтому в море он не плавает, а ходит. На фото - во время регаты "Русская весна", приуроченной к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, в Севастополе.

© РИА Новости . Василий Батанов
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11 из 28

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время вступления в должность, дает присягу на Конституции Крыма.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
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12 из 28

Несмотря на высокий статус, глава республики всегда открыт для людей. Свои просьбы, чаяния и надежды крымчане выражают ему, встретив на улице или в том или ином административном здании.

© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
13 из 28

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов бьют в колокол на торжественном открытии мемориального комплекса "Красный", посвященного памяти жертв нацизма в Симферополе.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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14 из 28

Глава Крыма более 30 лет женат на Елене Аксеновой - предпринимателе, благотворителе и просто красивой женщине. У них двое детей - сын и дочь.

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
15 из 28

Сергей Аксенов всегда с огромным уважением отзывается о президенте России Владимире Путине.

© РИА Новости . Алексей Никольский
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16 из 28

Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
17 из 28

Глава Крыма может похвастаться тем, что его катал на мотоцикле лично президент! 10 августа 2019 года Владимир Путин участвовал в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.

© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.

© РИА Новости . Александр Полегенько
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Глава республики зажигает лампадки во время акции, посвященной 71-й годовщине депортации крымских татар из Крыма.

© РИА Новости . Артем Креминский
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Глав двух республик - Чечни и Крыма - связывает давняя дружба. В цирке Симферополя живет медведь - подарок Рамзана Кадырова Сергею Аксенову.

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Аксенов - один из немногих политиков России регионального уровня, который активно комментирует международные события.

© РИА Новости . Александр Полегенько
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Делегация Крыма во время визита в Сирию дарит президенту Башару Асаду копию памятника "Вежливым людям", установленного в Симферополе.

© Пресс-служба главы Республики Крым
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Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и министр здравоохранения Крыма Анатолий Остапенко открывают республиканскую клиническую больницу в период пандемии коронавируса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Аксенов сдает кровь для раненых на Украине российских солдат.

© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
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На политическую и хозяйственную долю главы РК выпало немало: природные катаклизмы в Крыму, блэкаут, строительство инфраструктуры, экономические санкции Запада, диверсии со стороны Украины...

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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Сергей Аксенов осматривает подтопленные из-за ливней районы в Керчи летом 2021 года.

"В Крыму нет ни одного года, который прошел бы без ЧС, причем такого масштаба, когда в большинстве случаев нет готовых ответов. Мы все делаем впервые" - говорит он.

© Пресс-служба администрации города Керчь
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Крымском мосту, где 8 октября 2022 года произошел теракт.

© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В одном из интервью политик говорил, что, если бы не Крымская весна, доверие президента и простых крымчан, он никогда бы в 2104 году не согласился уйти из бизнеса на госслужбу.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 11:30
В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
 
ФотолентыСергей АксеновКрым
 
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