https://crimea.ria.ru/20221125/regiony-poluchat-dopolnitelnye-sredstva-na-sotsialku-i-infrastrukturu--1125530396.html

Регионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру

Регионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Регионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру

Финансирование региональных проектов должно быть доведено до получателей в максимально короткие сроки. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T03:24

2022-11-25T03:24

2022-11-25T03:24

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Финансирование региональных проектов должно быть доведено до получателей в максимально короткие сроки. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.В четверг Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Комментируя документ, спикер Госдумы отметил его социальную направленность."И теперь крайне важно, чтобы средства как можно скорее дошли до получателей, и регионы могли уже в самом начале следующего года приступить к реализации этих проектов", – подчеркнул Володин.Села и транспортВ частности, на развитие сельских территорий предусмотрено 8 млрд рублей, в том числе один миллиард будет направлен на мелиорацию сельхозземель, еще по одному миллиарду в течение трех лет предусмотрено на поддержку научно-технических проектов АПК. Запланировано финансирование газификации и водообеспечения сельских населенных пунктов, развитие сети ФАПов и строительство новых спортивных объектов. На подключение к интернету 1800 малых населенных пунктов предусмотрено 8 млрд рублей.На развитие городского пассажирского электротранспорта дополнительно выделят 9 млрд рублей в 2023 году, за три года на эти цели направят 86,5 млрд рублей.Молодежь и образованиеНа развитие образования, поддержку НКО и поощрение талантливой молодежи бюджетом предусмотрены почти 6 млрд рублей. В частности, 2,5 млрд рублей направят на организацию профобучения и дополнительного профобразования, 2,7 млрд рублей – на модернизацию центров занятости в 17 регионах страны. Еще 450 млн рублей будет выделено на программу развития молодежного предпринимательства, 250 млн рублей направят на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.Еще порядка одного миллиарда рублей пойдет на строительство новых детских лагерей. Кроме того, дополнительные средства выделят на организацию горячего питания для школьников, проведение ремонтов в учебных заведениях и создание новых мест в детсадах.Также 1,4 млрд рублей направят на финансирование двухлетнего курса обучения современным языкам программирования для талантливых школьников 8–11 классов, 20 млн рублей – на компенсационные выплаты волонтерам, два НКО получат 9 млн рублей для подготовки собак-поводырей для инвалидов по зрению. Еще 7,5 млрд рублей направят на поддержку программы соцконтрактов для отдельных категорий граждан.Бюджетом предусмотрены средства на выплату стипендий президента РФ молодым ученым и аспирантам, которые ведут перспективные исследования, и разработку по приоритетным для России направлениям экономики. На эти цели в 2023 году выделено 67,104 млн рублей, в 2024 году – 45,065 млн рублей.Промышленность и АрктикаФедеральный проект "Создание (модернизация, техническое перевооружение) производственно-технологической базы организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение развития космической деятельности" в 2023 году получит финансирование в размере 754,9 млн рублей, в 2024 и 2025 годах – по 1,366 млрд рублей.Финансирование федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" составит 3,5 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год.Господдержка реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны РФ составит 2,618 млрд рублей в 2023 году, в 2024 – 2,502 млрд рублей и один миллиард рублей в 2025 году.На реализацию федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" в 2023 году направят 2,406 млрд рублей. Росморпорт получит субсидии на проведение дноуглубления Волго-Каспийского морского судоходного канала в объеме 2,5 млрд рублей.Поддержка военнослужащихДополнительно финансируют также обустройство военных городков. В следующем году на эти цели направят 44,4 млрд рублей (общая сумма поддержки составит 86,1 млрд рублей), в 2024 году – 71,9 млрд рублей (общая сумма 110,2 млрд рублей), в 2025 году – 69,7 млрд рублей (общая сумма 107,9 млрд рублей).В ближайшие три года предусмотрено увеличение финансирования военных госпиталей: на 3,9 млрд рублей в 2023 году и на 4,6 млрд рублей и 3,9 млрд рублей в 2024 и 2025 году соответственно. Общая сумма выделенных средств составит по 9,2 млрд рублей в 2023 и 2024 годах и 8,6 млрд рублей в 2025 году.Ранее в Госдуме назвали основные параметры принятого бюджета на 2023 год и плановые 2024 - 2025 годы.

https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-na-sotssferu-napravili-pochti-95-mlrd-rubley--minfin-rk-1125514247.html

https://crimea.ria.ru/20221124/v-gosdume-utverdili-byudzhet-na-2023-2025-gody-1125527712.html

https://crimea.ria.ru/20221102/turisticheskomu-biznesu-v-krymu-i-sevastopole-napravyat-bolee-16-mlrd-1125210298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)