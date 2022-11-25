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На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221125/na-tavride-v-sevastopole-vremenno-izmenyat-skhemu-dvizheniya--1125528630.html
На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения
На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения - РИА Новости Крым, 25.11.2022
На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения
В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T07:26
2022-11-25T07:26
ситуация на дорогах крыма
трасса таврида
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Отмечается, что речь идет о развязке в районе выезда к Инкерману. Схема движения будет временно изменена 28 ноября до 12:00. На этот период выезд из Инкермана на время станет главной дорогой.Отмечается, что изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам."Кроме того, движение в Инкерман и обратно будет осуществляться под путепроводом", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.
https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html
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РИА Новости Крым
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трасса таврида, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму
На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения

На севастопольском участке "Тавриды" 28 ноября временно изменят схему движения транспорта

07:26 25.11.2022
 
© Пресс-служба правительства СевастополяЗапущено движение по части 8-го участка трассы "Таврида" в Севастополе
Запущено движение по части 8-го участка трассы Таврида в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Отмечается, что речь идет о развязке в районе выезда к Инкерману. Схема движения будет временно изменена 28 ноября до 12:00. На этот период выезд из Инкермана на время станет главной дорогой.

"Транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу", – обратили внимание автовладельцев в ведомстве.

Отмечается, что изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
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"Кроме того, движение в Инкерман и обратно будет осуществляться под путепроводом", — добавили в ведомстве.
© СевдортрансСхема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
Схема временного изменения движения транспорта на трассе Таврида в Севастополе
1 из 3
Схема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
© Севдортранс
© СевдортрансСхема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
Схема временного изменения движения транспорта на трассе Таврида в Севастополе
2 из 3
Схема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
© Севдортранс
© СевдортрансСхема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
Схема временного изменения движения транспорта на трассе Таврида в Севастополе
3 из 3
Схема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
© Севдортранс
1 из 3
Схема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
© Севдортранс
2 из 3
Схема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
© Севдортранс
3 из 3
Схема временного изменения движения транспорта на трассе "Таврида" в Севастополе
© Севдортранс
Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.
 
Ситуация на дорогах КрымаТрасса ТавридаСевастопольРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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