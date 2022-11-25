На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Отмечается, что речь идет о развязке в районе выезда к Инкерману. Схема движения будет временно изменена 28 ноября до 12:00. На этот период выезд из Инкермана на время станет главной дорогой.Отмечается, что изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам."Кроме того, движение в Инкерман и обратно будет осуществляться под путепроводом", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Отмечается, что речь идет о развязке в районе выезда к Инкерману. Схема движения будет временно изменена 28 ноября до 12:00. На этот период выезд из Инкермана на время станет главной дорогой.
"Транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу", – обратили внимание автовладельцев в ведомстве.
Отмечается, что изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.
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