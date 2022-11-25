https://crimea.ria.ru/20221125/na-tavride-v-sevastopole-vremenno-izmenyat-skhemu-dvizheniya--1125528630.html

На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения

На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения - РИА Новости Крым, 25.11.2022

На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения

В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T07:26

2022-11-25T07:26

2022-11-25T07:26

ситуация на дорогах крыма

трасса таврида

севастополь

ремонт и строительство дорог в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на восьмом участке трассы "Таврида" временно меняется схема движения, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Отмечается, что речь идет о развязке в районе выезда к Инкерману. Схема движения будет временно изменена 28 ноября до 12:00. На этот период выезд из Инкермана на время станет главной дорогой.Отмечается, что изменения необходимы для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам."Кроме того, движение в Инкерман и обратно будет осуществляться под путепроводом", — добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.

https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html

севастополь

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трасса таврида, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму