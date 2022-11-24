https://crimea.ria.ru/20221124/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-prognoz-pogody-na-chetverg-1125514772.html
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T00:01
2022-11-24T00:01
2022-11-24T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125078805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_591821cc852173cfff4db1568618ea29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.В течение суток в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии сохранится переменная область без существенных осадков. Лишь днем в западных районах полуострова возможны кратковременные дожди.Температура воздуха днем достигнет +15…17 градусов, ночью понизится до +10…12. На несколько градусов холоднее ночью будет в Евпатории – +9…11.
https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125078805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_abc4fe88d0f995c54ed41b95ec1758ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг, 24 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +14…19, в горах +8…13", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.
В течение суток в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии сохранится переменная область без существенных осадков. Лишь днем в западных районах полуострова возможны кратковременные дожди.
Температура воздуха днем достигнет +15…17 градусов, ночью понизится до +10…12. На несколько градусов холоднее ночью будет в Евпатории – +9…11.