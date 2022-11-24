https://crimea.ria.ru/20221124/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-prognoz-pogody-na-chetverg-1125514772.html

В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг

В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг

В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T00:01

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крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.В течение суток в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии сохранится переменная область без существенных осадков. Лишь днем в западных районах полуострова возможны кратковременные дожди.Температура воздуха днем достигнет +15…17 градусов, ночью понизится до +10…12. На несколько градусов холоднее ночью будет в Евпатории – +9…11.

https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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