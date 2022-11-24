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В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.В течение суток в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии сохранится переменная область без существенных осадков. Лишь днем в западных районах полуострова возможны кратковременные дожди.Температура воздуха днем достигнет +15…17 градусов, ночью понизится до +10…12. На несколько градусов холоднее ночью будет в Евпатории – +9…11.
https://crimea.ria.ru/20221120/iz-leta-v-osen-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1125432707.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, погода в крыму, крымская погода
В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг

Прогноз погоды для Крыма на четверг, 24 ноября

00:01 24.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крым вернется тепло, местами возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +14…19, в горах +8…13", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
Осень - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 17:32
Из лета в осень: прогноз погоды на неделю в Крыму
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.
В течение суток в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии сохранится переменная область без существенных осадков. Лишь днем в западных районах полуострова возможны кратковременные дожди.
Температура воздуха днем достигнет +15…17 градусов, ночью понизится до +10…12. На несколько градусов холоднее ночью будет в Евпатории – +9…11.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
21:59Главные события и заявления дня: 23 ноября
21:22Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
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