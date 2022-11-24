https://crimea.ria.ru/20221124/gde-ukryvatsya-zhitelyam-chastnogo-sektora-na-sluchay-ugroz--ekspert-1125529870.html

Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт

Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт

Жителям частного сектора в случае опасности рекомендуется укрываться в подвалах собственных или соседских домовладений, либо в близлежащих социальных объектах с РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T19:20

2022-11-24T19:20

2022-11-24T19:20

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Жителям частного сектора в случае опасности рекомендуется укрываться в подвалах собственных или соседских домовладений, либо в близлежащих социальных объектах с укрытиями и объектах гражданской обороны, расположенных в радиусе 500 метров. Об особенностях обеспечения безопасности "частников" на случай воздушных угроз РИА Новости Крым рассказал замначальника управления – начальник отдела ГО и защиты от ЧС департамента общественной безопасности Севастополя Олег Торубаров.В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проинспектировать все укрытия на случай атаки города. В конце сентября в департаменте общественной безопасности сообщили, что помещений разной степени комфортности для защиты населения хватит всем. Соответствующие указатели и памятки размещены на многоквартирных домах с подвалами, соцобъектах и объектах ГО, которые могут задействоваться при необходимости.По словам Торубарова, эти объекты предназначены для всех горожан, независимо от того, являются ли они жителями конкретного дома или микрорайона.Кроме того, в любом частном секторе находятся образовательные учреждения, объекты культуры, промышленные и торговые здания, в которых есть укрытия и которыми все живущие рядом имеют право воспользоваться, добавил он.Кроме того, для укрытия используются объекты гражданской обороны (защитные сооружения, противорадиационные укрытия и пр.), добавил Торубаров. Вместимость у них меньше по сравнению, например, со школьными укрытиями, но на случай опасности это дополнительные варианты уберечь себя, отметил он.Информация о всех таких объектах вблизи мест проживания предоставляется по запросу – звонку в администрацию конкретного района города, уточнил Торубаров: "В муниципалитетах есть все списки. В интернете, сами понимаете, такие вещи не публикуются".Он также отметил, что МЧС России традиционно рекомендует жителям частного сектора укрываться в подвалах собственных домов.Торубаров особо подчеркнул, что все необходимые меры по обеспечению безопасности населения являются превентивными, осуществляются по многочисленным обращениям самих жителей, и отнюдь не означают, что "все плохо"."Мы развесили 15 тысяч знаков, чтобы у людей была информация", – заключил он.В августе власти Севастополя и Крыма инициировали проверки службами готовности укрытий и защитных сооружений для гражданского населения на случай угроз.

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севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, общество