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Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт
Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт
Жителям частного сектора в случае опасности рекомендуется укрываться в подвалах собственных или соседских домовладений, либо в близлежащих социальных объектах с РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T19:20
2022-11-24T19:20
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Жителям частного сектора в случае опасности рекомендуется укрываться в подвалах собственных или соседских домовладений, либо в близлежащих социальных объектах с укрытиями и объектах гражданской обороны, расположенных в радиусе 500 метров. Об особенностях обеспечения безопасности "частников" на случай воздушных угроз РИА Новости Крым рассказал замначальника управления – начальник отдела ГО и защиты от ЧС департамента общественной безопасности Севастополя Олег Торубаров.В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проинспектировать все укрытия на случай атаки города. В конце сентября в департаменте общественной безопасности сообщили, что помещений разной степени комфортности для защиты населения хватит всем. Соответствующие указатели и памятки размещены на многоквартирных домах с подвалами, соцобъектах и объектах ГО, которые могут задействоваться при необходимости.По словам Торубарова, эти объекты предназначены для всех горожан, независимо от того, являются ли они жителями конкретного дома или микрорайона.Кроме того, в любом частном секторе находятся образовательные учреждения, объекты культуры, промышленные и торговые здания, в которых есть укрытия и которыми все живущие рядом имеют право воспользоваться, добавил он.Кроме того, для укрытия используются объекты гражданской обороны (защитные сооружения, противорадиационные укрытия и пр.), добавил Торубаров. Вместимость у них меньше по сравнению, например, со школьными укрытиями, но на случай опасности это дополнительные варианты уберечь себя, отметил он.Информация о всех таких объектах вблизи мест проживания предоставляется по запросу – звонку в администрацию конкретного района города, уточнил Торубаров: "В муниципалитетах есть все списки. В интернете, сами понимаете, такие вещи не публикуются".Он также отметил, что МЧС России традиционно рекомендует жителям частного сектора укрываться в подвалах собственных домов.Торубаров особо подчеркнул, что все необходимые меры по обеспечению безопасности населения являются превентивными, осуществляются по многочисленным обращениям самих жителей, и отнюдь не означают, что "все плохо"."Мы развесили 15 тысяч знаков, чтобы у людей была информация", – заключил он.В августе власти Севастополя и Крыма инициировали проверки службами готовности укрытий и защитных сооружений для гражданского населения на случай угроз.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html
https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-pridumali-alternativu-bomboubezhischam-1125415339.html
https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, общество
Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт

Эксперт – о мерах безопасности жителей частного сектора при воздушных угрозах

19:20 24.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗащитное сооружение в Московской области
Защитное сооружение в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Жителям частного сектора в случае опасности рекомендуется укрываться в подвалах собственных или соседских домовладений, либо в близлежащих социальных объектах с укрытиями и объектах гражданской обороны, расположенных в радиусе 500 метров. Об особенностях обеспечения безопасности "частников" на случай воздушных угроз РИА Новости Крым рассказал замначальника управления – начальник отдела ГО и защиты от ЧС департамента общественной безопасности Севастополя Олег Торубаров.
В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проинспектировать все укрытия на случай атаки города. В конце сентября в департаменте общественной безопасности сообщили, что помещений разной степени комфортности для защиты населения хватит всем. Соответствующие указатели и памятки размещены на многоквартирных домах с подвалами, соцобъектах и объектах ГО, которые могут задействоваться при необходимости.
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По словам Торубарова, эти объекты предназначены для всех горожан, независимо от того, являются ли они жителями конкретного дома или микрорайона.
Кроме того, в любом частном секторе находятся образовательные учреждения, объекты культуры, промышленные и торговые здания, в которых есть укрытия и которыми все живущие рядом имеют право воспользоваться, добавил он.
"Население, которое проживает поблизости и не имеет подвальных помещений, может укрываться в дошкольном образовательном учреждении или школьном. Объекты промышленности подключаются, если не выпускают какую-то военно-промышленную продукцию, – им указание дано допускать население близлежащих домов, независимо от формы собственности. Торговые центры получили указание укрывать (в паркингах) население, находящееся непосредственно рядом, и посетителей. Клубы культуры – там подвалы. Все, кто находятся в радиусе 500 метров от данного объекта, идут и укрываются именно в нем", – пояснил специалист.
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В Севастополе придумали альтернативу бомбоубежищам
Кроме того, для укрытия используются объекты гражданской обороны (защитные сооружения, противорадиационные укрытия и пр.), добавил Торубаров. Вместимость у них меньше по сравнению, например, со школьными укрытиями, но на случай опасности это дополнительные варианты уберечь себя, отметил он.
Информация о всех таких объектах вблизи мест проживания предоставляется по запросу – звонку в администрацию конкретного района города, уточнил Торубаров: "В муниципалитетах есть все списки. В интернете, сами понимаете, такие вещи не публикуются".
Он также отметил, что МЧС России традиционно рекомендует жителям частного сектора укрываться в подвалах собственных домов.
Торубаров особо подчеркнул, что все необходимые меры по обеспечению безопасности населения являются превентивными, осуществляются по многочисленным обращениям самих жителей, и отнюдь не означают, что "все плохо".
"Мы развесили 15 тысяч знаков, чтобы у людей была информация", – заключил он.
В августе власти Севастополя и Крыма инициировали проверки службами готовности укрытий и защитных сооружений для гражданского населения на случай угроз.
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