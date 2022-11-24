https://crimea.ria.ru/20221124/dzhankoets-poluchil-95-let-tyurmy-za-ubiystvo-sozhitelnitsy-1125525665.html

Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Житель Джанкойского района Крыма проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:47

2022-11-24T13:47

2022-11-24T13:48

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Пара конфликтовала. В феврале нынешнего года в ходе ссоры мужчина устроил погром в доме подруги. Через несколько месяцев конфликт повторился и закончился трагедией, – 39-летний джанкоец взялся за нож и нанес женщине 33 удара.В ходе следствия подсудимый признал свою вину. Джанкойский районный суд признан мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и с учетом раскаяния приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.Приговор в законную силу пока не вступил, подчеркнули в республиканской прокуратуре.Ранее виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью признали жителя Ленинского района Крыма.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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