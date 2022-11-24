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Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы
Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы
Житель Джанкойского района Крыма проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:47
2022-11-24T13:48
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Пара конфликтовала. В феврале нынешнего года в ходе ссоры мужчина устроил погром в доме подруги. Через несколько месяцев конфликт повторился и закончился трагедией, – 39-летний джанкоец взялся за нож и нанес женщине 33 удара.В ходе следствия подсудимый признал свою вину. Джанкойский районный суд признан мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и с учетом раскаяния приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.Приговор в законную силу пока не вступил, подчеркнули в республиканской прокуратуре.Ранее виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью признали жителя Ленинского района Крыма.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым
Джанкоец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Жителю Джанкойского района Крыма грозит 9,5 лет за убийство сожительницы

13:47 24.11.2022 (обновлено: 13:48 24.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Пара конфликтовала. В феврале нынешнего года в ходе ссоры мужчина устроил погром в доме подруги. Через несколько месяцев конфликт повторился и закончился трагедией, – 39-летний джанкоец взялся за нож и нанес женщине 33 удара.

"От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.

В ходе следствия подсудимый признал свою вину.
Джанкойский районный суд признан мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и с учетом раскаяния приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.
Приговор в законную силу пока не вступил, подчеркнули в республиканской прокуратуре.
Ранее виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью признали жителя Ленинского района Крыма.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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