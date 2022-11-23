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В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования
В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования
В Севастополе бывший директор ГБУ "Региональный центр информатизации и оценки качества образования" осуждена за присвоение бюджетных средств в крупном размере... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T09:17
2022-11-23T09:21
севастополь
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор ГБУ "Региональный центр информатизации и оценки качества образования" осуждена за присвоение бюджетных средств в крупном размере. Об этом сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.В результате департаменту образования и науки Севастополя был причинен ущерб в размере более 340 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Отмечается, что все эти манипуляции с бюджетными средствами производились в течение года: с мая 2019 по май 2020. Ранее, в феврале, в надзорном ведомстве сообщали, что предъявленное женщине обвинение в присвоении денег с использованием служебного положения в крупном размере прокурор по результатам расследования утвердил.Теперь Ленинский районный суд Севастополя назначил женщине штраф в размере 150 тыс. рублей. Отмечается, что при принятии решения были учтены обстоятельства совершения преступления, личность виновной, а также время содержания ее под стражей в ходе расследования.Отмечается, что иск прокуратуры о взыскании с обвиняемой материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.Ранее сообщалось, что Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в структуре правительства.
https://crimea.ria.ru/20221121/v-krymu-direktor-predpriyatiya-sokryl-ot-uplaty-nalogov-13-mln-rubley-1125483511.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-direktor-struktury-kapstroya-poydet-pod-sud-za-podlog-1125374303.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования

В Севастополе экс-чиновницу от образования осудили за присвоение бюджетных средств

09:17 23.11.2022 (обновлено: 09:21 23.11.2022)
 
© Pixabay/Miami car accident lawyers Молоток судьи
Молоток судьи
© Pixabay/Miami car accident lawyers
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший директор ГБУ "Региональный центр информатизации и оценки качества образования" осуждена за присвоение бюджетных средств в крупном размере. Об этом сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.
"Установлено, что руководитель государственного бюджетного учреждения <...> давала указание главному бухгалтеру о начислении завышенных премиальных выплат некоторым сотрудникам, которые затем перечисляли часть денежных средств на ее личный банковский счет и счет ее близкой родственницы", – сообщила Кузьменко.
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В результате департаменту образования и науки Севастополя был причинен ущерб в размере более 340 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что все эти манипуляции с бюджетными средствами производились в течение года: с мая 2019 по май 2020.
Ранее, в феврале, в надзорном ведомстве сообщали, что предъявленное женщине обвинение в присвоении денег с использованием служебного положения в крупном размере прокурор по результатам расследования утвердил.
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Теперь Ленинский районный суд Севастополя назначил женщине штраф в размере 150 тыс. рублей. Отмечается, что при принятии решения были учтены обстоятельства совершения преступления, личность виновной, а также время содержания ее под стражей в ходе расследования.
Отмечается, что иск прокуратуры о взыскании с обвиняемой материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.
Ранее сообщалось, что Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в структуре правительства.
 
СевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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