https://crimea.ria.ru/20221123/rynok-nedvizhimosti-v-rossii-riski-zastroyschikov-i-pokupateley-1125496927.html

Рынок недвижимости в России: риски застройщиков и покупателей

Рынок недвижимости в России: риски застройщиков и покупателей - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Рынок недвижимости в России: риски застройщиков и покупателей

Российские застройщики столкнулись с нехваткой спроса на недвижимость со стороны покупателей, в связи с чем планы продаж фактически оказались провалены. Об этом РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-23T07:58

2022-11-23T07:58

2022-11-22T16:44

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские застройщики столкнулись с нехваткой спроса на недвижимость со стороны покупателей, в связи с чем планы продаж фактически оказались провалены. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказал основатель Гильдии риэлторов Константин Апрелев.По его словам, сейчас цены на недвижимость в стране продолжают снижаться, и для выравнивания ситуации компании начинают предлагать клиентам более выгодные, в сравнении со вторичным рынком жилья, условия. Однако не исключено, что программу льготной ипотеки в России после Нового года не продлят, поэтому у застройщиков выбор не велик: либо продать хоть что-то до конца года, воспользовавшись федеральной программой субсидирования льготной ставки, либо констатировать провал продаж."Потому что без льготной ставки рынок первичной недвижимости теряет все преимущества по отношению ко вторичному рынку. Именно поэтому сейчас идет активное стимулирование продаж", – рассказал риэлтор.Есть и вторая сторона медали – риск того, что в дальнейшем застройщики обанкротятся. Это произойдет в случае отсутствия продаж или же реализации жилья по невыгодным для них ценам, что повлечет нехватку средств для дальнейшего строительства. Именно поэтому эксперт советует потребителям быть крайне осторожными при выборе строительной компании и обращать внимание на сроки сдачи объекта в эксплуатацию.Если же сравнивать текущую ситуацию на рынках первичной и вторичной недвижимости, то Апрелев указывает на правильное "поведение" последнего. По его словам, владельцы вторички отреагировали на снижение спроса, и стоимость такого жилья постепенно снижается. А вот первичный рынок застройщики все это время старались удержать. Банки поддерживали их в этом, поэтому цены не падали."Происходил такой вот диссонанс, когда на вторичном рынке цены падали существенно – в отдельных регионах до 7, 10 и даже 12%, а на первичном рынке показатели держались неизменными и росли. Поэтому разумный покупатель делал что? Правильно, покупал там, где дешевле и там, где жильем можно сразу пользоваться", - подытожил эксперт.Ранее директор агентства недвижимости Дмитрий Майоров заявил о стабильной ситуации на рынке вторичного жилья в Крыму, однако констатировал небольшое снижение активности. Вместе с тем эксперт сообщил, что к риелторам начали обращаться люди с жилищными сертификатами, которые выдало государство перемещенным из Херсонской области гражданам.

https://crimea.ria.ru/20221008/naletay--podeshevelo-kak-dolgo-budet-padat-nedvizhimost-v-krymu-1124755920.html

https://crimea.ria.ru/20221120/zhile-za-sertifikat-est-li-v-krymu-dostupnye-kvartiry-1125456838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)