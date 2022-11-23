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Феодосиец продал арендованную иномарку – грозит 6 лет
Феодосиец продал арендованную иномарку – грозит 6 лет - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Феодосиец продал арендованную иномарку – грозит 6 лет
Жителю Феодосии грозит шесть лет лишения свободы за продажу взятого в аренду легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T15:18
2022-11-23T15:18
2022-11-23T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Феодосии грозит шесть лет лишения свободы за продажу взятого в аренду легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С сообщением о происшествии в полицию обратился житель Симферопольского района. По его словам, феодосиец арендовал и впоследствии продал автомобиль Skoda Oktavia, принадлежащий симферопольскому обществу с ограниченной ответственностью. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.Правоохранители установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Со слов задержанного, он решил заняться бизнесом, связанным с прокатом автомобилей на территории Феодосии.Возбуждено уголовное дело. За присвоение мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.
https://crimea.ria.ru/20221123/v-anape-8-letniy-malchik-ugnal-papin-furgon-i-ustroil-dvoynoe-dtp-1125505806.html
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мвд по республике крым, феодосия, крым
Феодосиец продал арендованную иномарку – грозит 6 лет
Жителю Феодосии грозит шесть лет за продажу арендованной иномарки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Феодосии грозит шесть лет лишения свободы за продажу взятого в аренду легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С сообщением о происшествии в полицию обратился житель Симферопольского района. По его словам, феодосиец арендовал и впоследствии продал автомобиль Skoda Oktavia, принадлежащий симферопольскому обществу с ограниченной ответственностью. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Со слов задержанного, он решил заняться бизнесом, связанным с прокатом автомобилей на территории Феодосии.
"Транспортные средства раннее неоднократно арендовал и выкупал в фирме в Симферополе, за арендованные автомобили платил в срок. Очередной договор аренды заключил с правом субаренды на Skoda Oktavia. Данный автомобиль сдавал в аренду случайным клиентам через объявления на интернет-сайте, затем решил продать арендуемый автомобиль", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. За присвоение мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.