Рейтинг@Mail.ru
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221123/dva-vzryva-progremeli-v-ierusalime--chto-izvestno-1125506053.html
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T09:45
2022-11-23T09:46
израиль
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125505941_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_1f1232d92ccac57a2ca3afd4cfc4ce62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум в своем Twitter.Первый взрыв прогремел рядом с центральной автобусной станцией. Как сообщило издание Jerusalem Post, израильская полиция предполагает, что сработала заложенная в сумке возле автобуса взрывчатка. Вскоре после ЧП у станции поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости.На местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося и круг причастных лиц.
https://crimea.ria.ru/20221114/troe-rossiyan-postradali-pri-terakte-v-stambule-1125356537.html
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125505941_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbc3ac3a50733d525d8b865159bb93c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, происшествия, в мире
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно

Два теракта произошли в Иерусалиме, пострадали 18 человек

09:45 23.11.2022 (обновлено: 09:46 23.11.2022)
 
© MENAHEM KAHANA / AFPИзраильские судебно-медицинские эксперты работают на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме 23 ноября 2022 года
Израильские судебно-медицинские эксперты работают на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме 23 ноября 2022 года
© MENAHEM KAHANA / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум в своем Twitter.
Первый взрыв прогремел рядом с центральной автобусной станцией. Как сообщило издание Jerusalem Post, израильская полиция предполагает, что сработала заложенная в сумке возле автобуса взрывчатка. Вскоре после ЧП у станции поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости.
Служба безопасности и машины скорой помощи на месте взрыва на популярном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:48
Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле
"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра.
На местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося и круг причастных лиц.
 
ИзраильПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
09:28В Анапе 8-летний мальчик угнал папин фургон и устроил двойное ДТП
09:17В Севастополе осуждена экс-чиновница от образования
08:51Землетрясение произошло в Турции — более 30 пострадавших
08:46Лучший мультик, или Как крымские театры помогают школьникам с учебой
08:22Врачи назвали опасные последствия пневмонии
07:58Рынок недвижимости в России: риски застройщиков и покупателей
07:25"Мне не докладывали": 75 лет назад вынесли приговор палачу Крыма Йенеке
07:03Как платить меньше за "коммуналку": советы от Роскачества
03:23Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
22:09Главные события и заявления дня: 22 ноября
21:41Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем
21:38Экономист назвала легкий способ начать копить деньги
21:16В Севастополе восстановили движение катеров
21:06С начала спецоперации США и ЕС "влили" в Украину около 19 млрд долларов
20:37Как вернуть взносы за страхование жизни
20:18В Севастополе перекрыли рейд после атаки беспилотников
20:11В Севастополе компенсируют вырубленные при стройке "Тавриды" деревья
Лента новостейМолния