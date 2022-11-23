https://crimea.ria.ru/20221123/dva-vzryva-progremeli-v-ierusalime--chto-izvestno-1125506053.html

Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно

Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно

Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T09:45

2022-11-23T09:45

2022-11-23T09:46

израиль

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум в своем Twitter.Первый взрыв прогремел рядом с центральной автобусной станцией. Как сообщило издание Jerusalem Post, израильская полиция предполагает, что сработала заложенная в сумке возле автобуса взрывчатка. Вскоре после ЧП у станции поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости.На местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося и круг причастных лиц.

https://crimea.ria.ru/20221114/troe-rossiyan-postradali-pri-terakte-v-stambule-1125356537.html

израиль

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2022

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израиль, происшествия, в мире