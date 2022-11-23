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Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T09:45
2022-11-23T09:45
2022-11-23T09:46
израиль
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум в своем Twitter.Первый взрыв прогремел рядом с центральной автобусной станцией. Как сообщило издание Jerusalem Post, израильская полиция предполагает, что сработала заложенная в сумке возле автобуса взрывчатка. Вскоре после ЧП у станции поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости.На местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося и круг причастных лиц.
https://crimea.ria.ru/20221114/troe-rossiyan-postradali-pri-terakte-v-stambule-1125356537.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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израиль, происшествия, в мире
Два взрыва прогремели в Иерусалиме – что известно
Два теракта произошли в Иерусалиме, пострадали 18 человек
09:45 23.11.2022 (обновлено: 09:46 23.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Два взрыва произошли в среду утром в Иерусалиме, пострадали 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум в своем Twitter.
Первый взрыв прогремел рядом с центральной автобусной станцией. Как сообщило издание Jerusalem Post, израильская полиция предполагает, что сработала заложенная в сумке возле автобуса взрывчатка. Вскоре после ЧП у станции поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости.
"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра.
На местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося и круг причастных лиц.