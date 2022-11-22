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В Севастополе восстановили движение катеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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В Севастополе восстановили движение катеров
В Севастополе восстановили движение катеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Севастополе восстановили движение катеров
В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T21:16
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севастополь
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.Ранее в региональном дептрансе сообщили о прекращении движения морского пассажирского транспорта через бухту. Вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе работает ПВО, идет атака беспилотников.
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севастополь, транспорт
В Севастополе восстановили движение катеров

В Севастополе восстановили движение катеров после атаки беспилотников

21:16 22.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.
"Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном дептрансе сообщили о прекращении движения морского пассажирского транспорта через бухту.
Вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе работает ПВО, идет атака беспилотников.
 
СевастопольТранспорт
 
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