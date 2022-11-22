https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-vosstanovili-dvizhenie-katerov-1125504112.html
В Севастополе восстановили движение катеров
В Севастополе восстановили движение катеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Севастополе восстановили движение катеров
В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T21:16
2022-11-22T21:16
2022-11-22T21:16
севастополь
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.Ранее в региональном дептрансе сообщили о прекращении движения морского пассажирского транспорта через бухту. Вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе работает ПВО, идет атака беспилотников.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт
В Севастополе восстановили движение катеров
В Севастополе восстановили движение катеров после атаки беспилотников