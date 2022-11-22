https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-vosstanovili-dvizhenie-katerov-1125504112.html

В Севастополе восстановили движение катеров

В Севастополе восстановили движение катеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022

В Севастополе восстановили движение катеров

В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T21:16

2022-11-22T21:16

2022-11-22T21:16

севастополь

транспорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров после атаки беспилотников. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.Ранее в региональном дептрансе сообщили о прекращении движения морского пассажирского транспорта через бухту. Вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе работает ПВО, идет атака беспилотников.

севастополь

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2022

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севастополь, транспорт