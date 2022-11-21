https://crimea.ria.ru/20221121/semi-mobilizovannykh-rabotnikov-khimzavodov-v-krymu-poluchat-po-100-tys-rub-1125484063.html
Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб
Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб
Руководство "Крымского содового завода" и филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске выплатит по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных работников химических РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T17:37
2022-11-21T17:37
2022-11-21T17:37
частичная мобилизация
сергей аксенов
крым
специальная военная операция рф на украине
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Руководство "Крымского содового завода" и филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске выплатит по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных работников химических предприятий, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным директором АО "Русский водород" Эдуардом Давыдовым.Глава РК также выразил надежду, что "Титановые инвестиции" устранят проблему с сырьем и профильной логистикой, что позволит восстановить мощности цеха аммофоса и вновь производить минеральные удобрения.Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции" – предприятие, входящее в состав группы компаний АО "Русский Водород", один из ведущих производителей и экспортеров химической продукции в Восточной Европе и один из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым.Завод выпускает несколько марок диоксида титана пигментного, которые применяются в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс. Также налажено производство серной кислоты и железного купороса."Крымский содовый завод" – производитель и экспортер кальцинированной соды марок "А" и "Б". Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго-западе России.
https://crimea.ria.ru/20221121/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veteranov-dlya-dobrovoltsev-uchastnikov-svo-1125483387.html
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частичная мобилизация, сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине, экономика
Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб
Аксенов: семьи мобилизованных сотрудников химзаводов Крыма получат по 100 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Руководство "Крымского содового завода" и филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске выплатит по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных работников химических предприятий, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным директором АО "Русский водород" Эдуардом Давыдовым.
"Полностью поддерживаю инициативу руководства о направлении семьям мобилизованных сотрудников предприятий по 100 тысяч рублей. Наши бойцы должны знать, что их близкие не оставлены без поддержки", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава РК также выразил надежду, что "Титановые инвестиции" устранят проблему с сырьем и профильной логистикой, что позволит восстановить мощности цеха аммофоса и вновь производить минеральные удобрения.
Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции" – предприятие, входящее в состав группы компаний АО "Русский Водород", один из ведущих производителей и экспортеров химической продукции в Восточной Европе и один из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым.
Завод выпускает несколько марок диоксида титана пигментного, которые применяются в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс. Также налажено производство серной кислоты и железного купороса.
"Крымский содовый завод" – производитель и экспортер кальцинированной соды марок "А" и "Б". Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго-западе России.