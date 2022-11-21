https://crimea.ria.ru/20221121/semi-mobilizovannykh-rabotnikov-khimzavodov-v-krymu-poluchat-po-100-tys-rub-1125484063.html

Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб

Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб

Руководство "Крымского содового завода" и филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске выплатит по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных работников химических РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T17:37

2022-11-21T17:37

2022-11-21T17:37

частичная мобилизация

сергей аксенов

крым

специальная военная операция рф на украине

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Руководство "Крымского содового завода" и филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске выплатит по 100 тысяч рублей семьям мобилизованных работников химических предприятий, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным директором АО "Русский водород" Эдуардом Давыдовым.Глава РК также выразил надежду, что "Титановые инвестиции" устранят проблему с сырьем и профильной логистикой, что позволит восстановить мощности цеха аммофоса и вновь производить минеральные удобрения.Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции" – предприятие, входящее в состав группы компаний АО "Русский Водород", один из ведущих производителей и экспортеров химической продукции в Восточной Европе и один из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым.Завод выпускает несколько марок диоксида титана пигментного, которые применяются в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс. Также налажено производство серной кислоты и железного купороса."Крымский содовый завод" – производитель и экспортер кальцинированной соды марок "А" и "Б". Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго-западе России.

https://crimea.ria.ru/20221121/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veteranov-dlya-dobrovoltsev-uchastnikov-svo-1125483387.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине, экономика