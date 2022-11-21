https://crimea.ria.ru/20221121/remont-trassy-kharkov--simferopol-kruglosutochno-i-po-standartam-rf-1125485205.html

Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ

Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ

Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T18:56

2022-11-21T18:56

2022-11-21T18:56

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий отметил высокую компетенцию дорожных рабочих и добавил, что "специалисты гарантируют надежность транспортной артерии, соединяющей Мелитополь с Джанкоем".Ранее Балицкий заявил, что ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221121/sevastopol-otpravil-melitopolyu-partiyu-shefskoy-pomoschi-1125470302.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии