https://crimea.ria.ru/20221121/remont-trassy-kharkov--simferopol-kruglosutochno-i-po-standartam-rf-1125485205.html
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ
Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T18:56
2022-11-21T18:56
2022-11-21T18:56
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий отметил высокую компетенцию дорожных рабочих и добавил, что "специалисты гарантируют надежность транспортной артерии, соединяющей Мелитополь с Джанкоем".Ранее Балицкий заявил, что ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221121/sevastopol-otpravil-melitopolyu-partiyu-shefskoy-pomoschi-1125470302.html
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ
Балицкий: ремонт трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по стандартам РФ