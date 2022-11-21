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Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ
Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T18:56
2022-11-21T18:56
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий отметил высокую компетенцию дорожных рабочих и добавил, что "специалисты гарантируют надежность транспортной артерии, соединяющей Мелитополь с Джанкоем".Ранее Балицкий заявил, что ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221121/sevastopol-otpravil-melitopolyu-partiyu-shefskoy-pomoschi-1125470302.html
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии
Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ

Балицкий: ремонт трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по стандартам РФ

18:56 21.11.2022
 
© Фото: пресс-секретарь крымского управления компании Григорий НазаровДорожная техника
Дорожная техника
© Фото: пресс-секретарь крымского управления компании Григорий Назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция трассы Харьков – Симферополь идет круглосуточно и по российским стандартам, задействованы несколько десятков единиц техники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"На трассе М18 Харьков-Симферополь-Ялта идет масштабная реконструкция дорожного полотна. Качество и масштабы работ, начатых в октябре, впечатляют. Строительные бригады работают круглосуточно. Задействовано около 20 единиц спецтехники и более 40 самосвалов. Асфальтобетонную смесь производят в Мелитопольском районе", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий отметил высокую компетенцию дорожных рабочих и добавил, что "специалисты гарантируют надежность транспортной артерии, соединяющей Мелитополь с Джанкоем".
Ранее Балицкий заявил, что ремонт двух участков трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым, планируют завершить к 30 ноября.
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