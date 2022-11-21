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Каким будет диалог России и Казахстана при президенте Токаеве – политолог
Каким будет диалог России и Казахстана при президенте Токаеве – политолог - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Каким будет диалог России и Казахстана при президенте Токаеве – политолог
На фоне специальной военной операции отношения между Россией и Казахстаном стали более честными и коммерческими, однако позиция республики при президенте... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T19:37
2022-11-21T19:37
2022-11-21T19:01
политика
казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На фоне специальной военной операции отношения между Россией и Казахстаном стали более честными и коммерческими, однако позиция республики при президенте Токаеве в большей степени проукраинская и нацелена на сохранение территориальной целостности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.Суздальцев напомнил, что в контексте общей политической и экономической ситуации Казахстан поддерживает антироссийские настроения, как и большинство стран, в том числе союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Вместе с тем, при поддержке государственной власти в республике усиливаются националистические настроение, основанные на идее этнического национализма, так или иначе присущего всем странам постсоветского пространства."Этнический национализм очень опасен для Казахстана. По идее, если ему не противостоять, то Казахстан будет разорван и не сохранит своей целостности, - сказал Суздальцев. - Главное меньшинство, которое когда-то было большинством между прочим, то есть русское, практически отстранено от экономической и политической жизни страны, нет ни одного губернатора, все правление и бизнес казахские. То есть русские не могут заниматься бизнесом, построить карьеру в управлении, а поэтому уезжают. Негласное выдавливание русских продолжается и это надо учитывать в нашей политике".По мнению эксперта, сегодня основная задача политики Казахстана – это объединение страны во круг личности президента Токаева и сохранение государственности. Об этом свидетельствуют состоявшиеся в республике президентские выборы, а также внесенные ранее в конституцию изменения.В тоже время, политолог отметил позитивные изменения в отношениях между Россией и Казахстаном. Суздальцев считает, что даже на фоне украинского кризиса и беспрецедентного санкционного давления, диалог между Астаной и Москвой становится более честным, коммерчески ориентированным и внятным.Ранее сообщалось о победе действующего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на досрочных выборах главы государства.
https://crimea.ria.ru/20221121/tokaev-pobedil-na-dosrochnykh-vyborakh-prezidenta-v-kazakhstane-1125461832.html
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политика, казахстан
Каким будет диалог России и Казахстана при президенте Токаеве – политолог
Политолог Суздальцев: каким будет диалог между Казахстаном и РФ после переизбрания Токаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На фоне специальной военной операции отношения между Россией и Казахстаном стали более честными и коммерческими, однако позиция республики при президенте Токаеве в большей степени проукраинская и нацелена на сохранение территориальной целостности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
Суздальцев напомнил, что в контексте общей политической и экономической ситуации Казахстан поддерживает антироссийские настроения, как и большинство стран, в том числе союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Казахстан поддерживает Украину. Формально это сформулировано в понятие сохранения территориальной целостности всех государств без исключения. Понятно, что Казахстан имеет свои территориальные проблемы и это его беспокоит", - отметил политолог.
Вместе с тем, при поддержке государственной власти в республике усиливаются националистические настроение, основанные на идее этнического национализма, так или иначе присущего всем странам постсоветского пространства.
"Этнический национализм очень опасен для Казахстана. По идее, если ему не противостоять, то Казахстан будет разорван и не сохранит своей целостности, - сказал Суздальцев. - Главное меньшинство, которое когда-то было большинством между прочим, то есть русское, практически отстранено от экономической и политической жизни страны, нет ни одного губернатора, все правление и бизнес казахские. То есть русские не могут заниматься бизнесом, построить карьеру в управлении, а поэтому уезжают. Негласное выдавливание русских продолжается и это надо учитывать в нашей политике".
По мнению эксперта, сегодня основная задача политики Казахстана – это объединение страны во круг личности президента Токаева и сохранение государственности. Об этом свидетельствуют состоявшиеся в республике президентские выборы, а также внесенные ранее в конституцию изменения.
"После массовых акций протеста в январе 2022 года, Токаев ищет возможности своей легитимизации, более надежной, чем предыдущее президентство Назарбаева, - считает он, - В 2029 году Токаев уйдет со своего поста, а пока пытается закрепить некие формулы государственности. Назарбаев был больше озабочен тем, чтобы создать государство и сохранить в нем свою власть, а Токаев выбрал позицию сохранения своего государства и это вынужденная мера, как и реформы, направленные на то, чтобы Казахстан Казахстаном и сохранился".
В тоже время, политолог отметил позитивные изменения в отношениях между Россией и Казахстаном. Суздальцев считает, что даже на фоне украинского кризиса и беспрецедентного санкционного давления, диалог между Астаной и Москвой становится более честным, коммерчески ориентированным и внятным.