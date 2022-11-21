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Как узнать, что ваши данные ищут в сети - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Как узнать, что ваши данные ищут в сети
Как узнать, что ваши данные ищут в сети - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Как узнать, что ваши данные ищут в сети
Узнать, ищут ли данные о вас в интернете, очень просто, достаточно ввести поисковой запрос в системах Google или Яндекс. Об этом рассказал IT-специалист Виталий РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-21T07:58
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общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Узнать, ищут ли данные о вас в интернете, очень просто, достаточно ввести поисковой запрос в системах Google или Яндекс. Об этом рассказал IT-специалист Виталий Арбузов, пишет "Прайм".При этом Арбузов подчеркивает, что способ не стопроцентный: некоторые ресурсы специально аккумулируют информацию, например, о специалистах в разных отраслях, предпринимателях и так далее. Абсолютно достоверную информацию помогут получить специальные сервисы и боты, которые есть, в том числе, в Telegram."Однако выяснить, кто конкретно ищет того или иного человека в интернете, простому пользователю нельзя", - констатирует специалист. Для снижения рисков утечки персональной информации он советует соблюдать цифровую гигиену.Ранее заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, как гаджеты могут "собрать" компромат на владельца.
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Как узнать, что ваши данные ищут в сети

Эксперт назвал простой способ узнать, ищут ли данные о вас в сети

07:58 21.11.2022
 
© blickpixel-52945/pixabayКлавиатура
Клавиатура
© blickpixel-52945/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Узнать, ищут ли данные о вас в интернете, очень просто, достаточно ввести поисковой запрос в системах Google или Яндекс. Об этом рассказал IT-специалист Виталий Арбузов, пишет "Прайм".
По его словам, в поисковики нужно вбить собственные имя, фамилию и отчество. Если выпадающий список показывает эту информацию, прежде, чем вы успели ее дописать, это может говорить, что вас "пробивали" в интернете. Вероятно, искали персональные данные.
При этом Арбузов подчеркивает, что способ не стопроцентный: некоторые ресурсы специально аккумулируют информацию, например, о специалистах в разных отраслях, предпринимателях и так далее. Абсолютно достоверную информацию помогут получить специальные сервисы и боты, которые есть, в том числе, в Telegram.
"Однако выяснить, кто конкретно ищет того или иного человека в интернете, простому пользователю нельзя", - констатирует специалист. Для снижения рисков утечки персональной информации он советует соблюдать цифровую гигиену.
Ранее заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, как гаджеты могут "собрать" компромат на владельца.
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