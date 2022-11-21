https://crimea.ria.ru/20221121/kak-uznat-chto-vashi-dannye-ischut-v-seti-1125439132.html

Как узнать, что ваши данные ищут в сети

Как узнать, что ваши данные ищут в сети - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Как узнать, что ваши данные ищут в сети

Узнать, ищут ли данные о вас в интернете, очень просто, достаточно ввести поисковой запрос в системах Google или Яндекс. Об этом рассказал IT-специалист Виталий РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-21T07:58

2022-11-21T07:58

2022-11-20T21:01

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Узнать, ищут ли данные о вас в интернете, очень просто, достаточно ввести поисковой запрос в системах Google или Яндекс. Об этом рассказал IT-специалист Виталий Арбузов, пишет "Прайм".При этом Арбузов подчеркивает, что способ не стопроцентный: некоторые ресурсы специально аккумулируют информацию, например, о специалистах в разных отраслях, предпринимателях и так далее. Абсолютно достоверную информацию помогут получить специальные сервисы и боты, которые есть, в том числе, в Telegram."Однако выяснить, кто конкретно ищет того или иного человека в интернете, простому пользователю нельзя", - констатирует специалист. Для снижения рисков утечки персональной информации он советует соблюдать цифровую гигиену.Ранее заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, как гаджеты могут "собрать" компромат на владельца.

https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

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2022

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общество, совет эксперта