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Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ
Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ
Жозеп Боррель выступил за активизацию сотрудничества ЕС и Средней Азии. Для этого Евросоюзу необходимо строить новые транспортные коридоры в Азию в обход... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T12:16
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политика
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жозеп Боррель выступил за активизацию сотрудничества ЕС и Средней Азии. Для этого Евросоюзу необходимо строить новые транспортные коридоры в Азию в обход России, считает глава европейской дипломатии.Развитие Транскаспийского коридора которого обсуждалось во время визита Борреля в Казахстан.По мнению Борреля, Россия и Китай играют ведущую роль в Средней Азии, при этом эти странны видят подходящего партнера в Евросоюзе. По его данным, страны Евросоюза за последние десять лет инвестировали в государства Центральной Азии 105 млрд Евро.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что попытки Евросоюза "самоизолироваться" от России свидетельствуют о заражении "аномальным политическим вирусом".Так она оценила планы ЕС пересмотреть основы своей политики на российском направлении, и, в частности, "шесть пунктов" главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.
https://crimea.ria.ru/20221115/si-tszinpin-na-g20-prizval-snyat-odnostoronnie-sanktsii-1125370660.html
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политика, в мире, санкции против россии
Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ

Боррель назвал новые методы изоляции России, теперь на пути в Азию

12:16 21.11.2022 (обновлено: 12:33 21.11.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жозеп Боррель выступил за активизацию сотрудничества ЕС и Средней Азии. Для этого Евросоюзу необходимо строить новые транспортные коридоры в Азию в обход России, считает глава европейской дипломатии.
"Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и в новых транспортных коридорах, которые не зависят от России",— написал господин Боррель по итогам поездки в Центральную Азию.
Развитие Транскаспийского коридора которого обсуждалось во время визита Борреля в Казахстан.
По мнению Борреля, Россия и Китай играют ведущую роль в Средней Азии, при этом эти странны видят подходящего партнера в Евросоюзе. По его данным, страны Евросоюза за последние десять лет инвестировали в государства Центральной Азии 105 млрд Евро.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что попытки Евросоюза "самоизолироваться" от России свидетельствуют о заражении "аномальным политическим вирусом".
Так она оценила планы ЕС пересмотреть основы своей политики на российском направлении, и, в частности, "шесть пунктов" главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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