https://crimea.ria.ru/20221121/borrel-es-nuzhno-stroit-transportnye-koridory-v-srednyuyu-aziyu-v-obkhod-rf-1125465632.html

Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ

Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Боррель: ЕС нужно строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход РФ

Жозеп Боррель выступил за активизацию сотрудничества ЕС и Средней Азии. Для этого Евросоюзу необходимо строить новые транспортные коридоры в Азию в обход... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T12:16

2022-11-21T12:16

2022-11-21T12:33

политика

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жозеп Боррель выступил за активизацию сотрудничества ЕС и Средней Азии. Для этого Евросоюзу необходимо строить новые транспортные коридоры в Азию в обход России, считает глава европейской дипломатии.Развитие Транскаспийского коридора которого обсуждалось во время визита Борреля в Казахстан.По мнению Борреля, Россия и Китай играют ведущую роль в Средней Азии, при этом эти странны видят подходящего партнера в Евросоюзе. По его данным, страны Евросоюза за последние десять лет инвестировали в государства Центральной Азии 105 млрд Евро.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что попытки Евросоюза "самоизолироваться" от России свидетельствуют о заражении "аномальным политическим вирусом".Так она оценила планы ЕС пересмотреть основы своей политики на российском направлении, и, в частности, "шесть пунктов" главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.

https://crimea.ria.ru/20221115/si-tszinpin-na-g20-prizval-snyat-odnostoronnie-sanktsii-1125370660.html

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политика, в мире, санкции против россии