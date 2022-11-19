https://crimea.ria.ru/20221119/es-zarazilsya-anomalnym-politicheskim-virusom-zayavila-zakharova-1125443468.html

Захарова: ЕС заразился "аномальным вирусом" и решил изолироваться от РФ

Захарова: ЕС заразился "аномальным вирусом" и решил изолироваться от РФ - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Захарова: ЕС заразился "аномальным вирусом" и решил изолироваться от РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что попытки Евросоюза "самоизолироваться" от России свидетельствуют о заражении "аномальным... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T12:30

2022-11-19T12:30

2022-11-19T12:37

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

российская федерация (россия, рф)

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что попытки Евросоюза "самоизолироваться" от России свидетельствуют о заражении "аномальным политическим вирусом". Так она оценила планы ЕС пересмотреть основы своей политики на российском направлении, и, в частности, "шесть пунктов" главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля."Пользуясь терминологией сегодняшнего дня, можно сказать, что руководство ЕС, видимо, заразившееся каким-то аномальным политическим вирусом, решило самоизолироваться от России", - приводятся на сайте МИД РФ слова Захаровой. По мнению официального представителя МИД, ставка в "шести пунктах" Борреля сделана на раскачивание ситуации внутри РФ, зачистку информационного поля ЕС от альтернативных точек зрения, закрепление Западных Балкан как сферы влияния ЕС, перенос соперничества с Москвой на постсоветское пространство и насаждение западноцентричных "правил" и "изоляцию" России."Последнее – это "идея фикс", ставшая для ЕС настоящей самоцелью – бесперспективной и несущей исключительно издержки для стран Евросоюза и их граждан, вынужденных оплачивать стратегические просчеты своих политиков из собственного кармана", - добавила официальный представитель МИД РФ.При этом Захарова назвала показательным тот факт, что в большинстве мировых столиц не готовы идти за "средневековой логикой" Брюсселя.Боррель на совещании с министрами иностранных дел в понедельник озвучил предложения по общим подходам Евросоюза к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса из шести пунктов, которые, по его словам, получили одобрение участников встречи. Первый пункт, по его словам, предполагает совместные усилия по изоляции России. Также общеевропейский подход предусматривает оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса, наподобие помощи, оказываемой Украине со стороны ЕС.

https://crimea.ria.ru/20221105/zakharova-vyskazalas-naschet-golosovaniya-v-oon-protiv-geroizatsii-natsizma-1125243353.html

https://crimea.ria.ru/20221013/diplomat-ot-slova-portfel-zakharova-otsenila-priznaniya-kuleby-1124861809.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), европейский союз