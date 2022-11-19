https://crimea.ria.ru/20221119/vitse-premer-ukrainy-zayavila-o-nachale-dobrovolnoy-evakuatsii-iz-khersona-1125450392.html

Вице-премьер Украины заявила о начале "добровольной эвакуации" из Херсона

Вице-премьер Украины заявила о начале "добровольной эвакуации" из Херсона - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Вице-премьер Украины заявила о начале "добровольной эвакуации" из Херсона

С подконтрольных Киеву регионов Херсонской области начинается "добровольная эвакуация" жителей. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, пишет РИА... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T22:08

2022-11-19T22:08

2022-11-19T22:08

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. С подконтрольных Киеву регионов Херсонской области начинается "добровольная эвакуация" жителей. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, пишет РИА Новости."Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом", - сказала она украинским СМИ.И обозначлила, что украинское правительство предлагает организовать выезд через город Николаев Николаевской области или через Кривой Рог Днепропетровской области.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.Ранее в администрации Херсонской области заявили, что Украина в одностороннем порядке заблокировала выезд мирного населения с правобережной части области.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

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украина, новости, херсонская область