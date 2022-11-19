https://crimea.ria.ru/20221119/v-rossii-uzhestochili-nakazanie-za-nevyplatu-zarplaty-1125445565.html

В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты

В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты

Трудовая инспекция получила право без предупреждения проверять предприятия, на которые поступили жалобы о задержке зарплаты сотрудникам. Соответствующее... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T15:43

2022-11-19T15:43

2022-11-19T15:45

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Трудовая инспекция получила право без предупреждения проверять предприятия, на которые поступили жалобы о задержке зарплаты сотрудникам. Соответствующее постановление главы кабмина Михаила Мишустина вступило в силу в субботу, 19 ноября.Трудовым инспекторам для внеплановой выездной проверки будет достаточно жалобы, что оплату труда задерживают полностью или частично на один месяц. Обращение должны будут подписать десять сотрудников или же более 10% коллектива. Кроме того, сотрудники предприятий-должников могут записаться на прием в региональную госинспекцию по труду через портал "Онлайнинспекция.рф"."Если руководство нарушает требования трудового законодательства и не платит зарплату, сотрудники могут обратиться с заявлением в прокуратуру или в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), написав обращение или составив жалобу онлайн", – цитирует разъяснения главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова "Парламентская газета".Уточняется, что выезды инспекции будет согласовывать прокуратура. При этом они будут проходить без уведомления руководства предприятия.По данным Роструда, в минувшем году за помощью в ведомство обратились более 400 тысяч граждан, в том числе с жалобами на невыплату зарплаты. По результатам обращений было выплачено более девяти миллиардов рублей задолженности по зарплате.Ранее пленума Верховного суда РФ разъяснил, что выплата зарплаты с задержкой или не в полном объеме, а также незаконная сверхурочная работа и отказ заключить трудовой договор, являются основанием потребовать у работодателя компенсации морального вреда.

https://crimea.ria.ru/20221116/za-zaderzhku-zarplaty-mozhno-trebovat-kompensatsii-moralnogo-vreda--vs-1125378649.html

https://crimea.ria.ru/20221101/povestki-v-armiyu-i-vyplaty-na-kartu-chto-zhdet-rossiyan-v-noyabre-1125156656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика