https://crimea.ria.ru/20221116/za-zaderzhku-zarplaty-mozhno-trebovat-kompensatsii-moralnogo-vreda--vs-1125378649.html

Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда

Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда

Зарплата с задержкой или не в полном объеме, а также незаконная сверхурочная работа и отказ заключить трудовой договор – все это основания для того, чтобы... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T08:55

2022-11-16T08:55

2022-11-16T08:55

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Зарплата с задержкой или не в полном объеме, а также незаконная сверхурочная работа и отказ заключить трудовой договор – все это основания для того, чтобы потребовать у работодателя компенсации морального вреда. Это следует из постановления пленума Верховного суда РФ.Вред жизни и здоровью работника покрывается страхованием от несчастных случаев, но моральный вред компенсирует работодатель, следует из постановления.Предъявлять требований работник имеет право в случае выплаты ему зарплаты не в срок или не полностью, а также при незаконном увольнении или переводе на другую работу, привлечении к сверхурочному труду, необоснованном применении дисциплинарного взыскания, плохих условиях труда, отказе работодателя оформлять трудовой договор и задержке выдачи трудовой книжки при увольнении.Отмечается, что в случае гибели работника или повреждении здоровья из-за несчастного случая на производстве право на получение компенсации морального вреда работодателем, который не обеспечил необходимые условия труда своему сотруднику, имеют члены семьи пострадавшего.Ранее Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве.

https://crimea.ria.ru/20221113/uyti-krasivo-kak-uvolitsya-s-nelyubimoy-raboty-bez-poteri-dlya-koshelka-1125349206.html

https://crimea.ria.ru/20221111/komu-povysyat-zarplatu-s-novogo-goda-1125328661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество