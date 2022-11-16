https://crimea.ria.ru/20221116/za-zaderzhku-zarplaty-mozhno-trebovat-kompensatsii-moralnogo-vreda--vs-1125378649.html
Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда
Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда
Зарплата с задержкой или не в полном объеме, а также незаконная сверхурочная работа и отказ заключить трудовой договор – все это основания для того, чтобы... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T08:55
2022-11-16T08:55
2022-11-16T08:55
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Зарплата с задержкой или не в полном объеме, а также незаконная сверхурочная работа и отказ заключить трудовой договор – все это основания для того, чтобы потребовать у работодателя компенсации морального вреда. Это следует из постановления пленума Верховного суда РФ.Вред жизни и здоровью работника покрывается страхованием от несчастных случаев, но моральный вред компенсирует работодатель, следует из постановления.Предъявлять требований работник имеет право в случае выплаты ему зарплаты не в срок или не полностью, а также при незаконном увольнении или переводе на другую работу, привлечении к сверхурочному труду, необоснованном применении дисциплинарного взыскания, плохих условиях труда, отказе работодателя оформлять трудовой договор и задержке выдачи трудовой книжки при увольнении.Отмечается, что в случае гибели работника или повреждении здоровья из-за несчастного случая на производстве право на получение компенсации морального вреда работодателем, который не обеспечил необходимые условия труда своему сотруднику, имеют члены семьи пострадавшего.Ранее Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве.
https://crimea.ria.ru/20221113/uyti-krasivo-kak-uvolitsya-s-nelyubimoy-raboty-bez-poteri-dlya-koshelka-1125349206.html
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общество
Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда
ВС: за задержку зарплаты можно требовать компенсации морального вреда у работодателя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым.
Зарплата с задержкой или не в полном объеме, а также незаконная сверхурочная работа и отказ заключить трудовой договор – все это основания для того, чтобы потребовать у работодателя компенсации морального вреда. Это следует из постановления
пленума Верховного суда РФ.
Вред жизни и здоровью работника покрывается страхованием от несчастных случаев, но моральный вред компенсирует работодатель, следует из постановления.
"Работник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя", – говорится в документе.
Предъявлять требований работник имеет право в случае выплаты ему зарплаты не в срок или не полностью, а также при незаконном увольнении или переводе на другую работу, привлечении к сверхурочному труду, необоснованном применении дисциплинарного взыскания, плохих условиях труда, отказе работодателя оформлять трудовой договор и задержке выдачи трудовой книжки при увольнении.
Отмечается, что в случае гибели работника или повреждении здоровья из-за несчастного случая на производстве право на получение компенсации морального вреда работодателем, который не обеспечил необходимые условия труда своему сотруднику, имеют члены семьи пострадавшего.
Ранее Конституционный суд РФ поставил точку
в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве.