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Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T21:13
2022-11-02T21:13
2022-11-02T21:13
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве. Согласно решению КС – это законно. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идет о рассмотрении Конституционным судом той части федерального закона "О безопасности дорожного движения", в которой закреплено право водителей – постоянно проживающих или временно находящихся в России – управлять автомобилем при наличии как российских удостоверений, так и иностранных.При этом ничего не сказано об обязанности заменить права на авто тем людям, кто получил гражданство РФ и продолжает ездить с иностранными документами, что позволяет маневрировать при рассмотрении подобных дел, отметил суд.Согласно документу, КС проверил конституционность пункта 12 статьи 25 данного закона и пришел к выводу, что он не соответствует Конституции, так как запутывает и допускает разночтение. Поводом для признания его незаконным послужили жалоба жителя и гражданина России Д. Брашкина, до 2017 года являвшегося гражданином Казахстана.В документе отмечается, что мужчина получил водительское удостоверение республики в 2013 году, а в 2017 был принят в российское гражданство, после чего продолжил ездить на своем авто с "казахстанскими правами". Спустя два года остановивший его сотрудник ГИБДД проверил документы и, не увидев российских прав, выставил административный штраф. Правомочность действий полицейского позже признал местный суд.Конституционный суд с таким положением дел не согласился.Отмечается также, что данное постановление окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования.Ранее, в сентябре, постановлениями Конституционного суда РФ был определен трехлетний переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закон и право, общество
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами - КС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым.
Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве. Согласно решению КС
– это законно. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о рассмотрении Конституционным судом той части федерального закона "О безопасности дорожного движения", в которой закреплено право водителей – постоянно проживающих или временно находящихся в России – управлять автомобилем при наличии как российских удостоверений, так и иностранных.
При этом ничего не сказано об обязанности заменить права на авто тем людям, кто получил гражданство РФ и продолжает ездить с иностранными документами, что позволяет маневрировать при рассмотрении подобных дел, отметил суд.
Согласно документу, КС проверил конституционность пункта 12 статьи 25 данного закона и пришел к выводу, что он не соответствует Конституции, так как запутывает и допускает разночтение. Поводом для признания его незаконным послужили жалоба жителя и гражданина России Д. Брашкина, до 2017 года являвшегося гражданином Казахстана.
В документе отмечается, что мужчина получил водительское удостоверение республики в 2013 году, а в 2017 был принят в российское гражданство, после чего продолжил ездить на своем авто с "казахстанскими правами". Спустя два года остановивший его сотрудник ГИБДД проверил документы и, не увидев российских прав, выставил административный штраф. Правомочность действий полицейского позже признал местный суд.
Конституционный суд с таким положением дел не согласился.
"Правоприменительные решения по делу гражданина Брашкина Дмитрия Сергеевича, основанные на пункте 12 статьи 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", признанном настоящим постановлением несоответствующим Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке", – говорится в постановлении КС.
Отмечается также, что данное постановление окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее, в сентябре, постановлениями Конституционного суда РФ был определен трехлетний переходный период
для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.