https://crimea.ria.ru/20221102/mogut-li-grazhdane-rf-ezdit-na-avto-s-inostrannymi-voditelskimi-pravami-1125208902.html

Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами

Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами

Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T21:13

2022-11-02T21:13

2022-11-02T21:13

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110101/47/1101014799_0:38:3068:1764_1920x0_80_0_0_d23675b8a3869d8186089f0283917805.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве. Согласно решению КС – это законно. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идет о рассмотрении Конституционным судом той части федерального закона "О безопасности дорожного движения", в которой закреплено право водителей – постоянно проживающих или временно находящихся в России – управлять автомобилем при наличии как российских удостоверений, так и иностранных.При этом ничего не сказано об обязанности заменить права на авто тем людям, кто получил гражданство РФ и продолжает ездить с иностранными документами, что позволяет маневрировать при рассмотрении подобных дел, отметил суд.Согласно документу, КС проверил конституционность пункта 12 статьи 25 данного закона и пришел к выводу, что он не соответствует Конституции, так как запутывает и допускает разночтение. Поводом для признания его незаконным послужили жалоба жителя и гражданина России Д. Брашкина, до 2017 года являвшегося гражданином Казахстана.В документе отмечается, что мужчина получил водительское удостоверение республики в 2013 году, а в 2017 был принят в российское гражданство, после чего продолжил ездить на своем авто с "казахстанскими правами". Спустя два года остановивший его сотрудник ГИБДД проверил документы и, не увидев российских прав, выставил административный штраф. Правомочность действий полицейского позже признал местный суд.Конституционный суд с таким положением дел не согласился.Отмечается также, что данное постановление окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования.Ранее, в сентябре, постановлениями Конституционного суда РФ был определен трехлетний переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, общество