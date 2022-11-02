Рейтинг@Mail.ru
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/mogut-li-grazhdane-rf-ezdit-na-avto-s-inostrannymi-voditelskimi-pravami-1125208902.html
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T21:13
2022-11-02T21:13
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110101/47/1101014799_0:38:3068:1764_1920x0_80_0_0_d23675b8a3869d8186089f0283917805.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве. Согласно решению КС – это законно. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идет о рассмотрении Конституционным судом той части федерального закона "О безопасности дорожного движения", в которой закреплено право водителей – постоянно проживающих или временно находящихся в России – управлять автомобилем при наличии как российских удостоверений, так и иностранных.При этом ничего не сказано об обязанности заменить права на авто тем людям, кто получил гражданство РФ и продолжает ездить с иностранными документами, что позволяет маневрировать при рассмотрении подобных дел, отметил суд.Согласно документу, КС проверил конституционность пункта 12 статьи 25 данного закона и пришел к выводу, что он не соответствует Конституции, так как запутывает и допускает разночтение. Поводом для признания его незаконным послужили жалоба жителя и гражданина России Д. Брашкина, до 2017 года являвшегося гражданином Казахстана.В документе отмечается, что мужчина получил водительское удостоверение республики в 2013 году, а в 2017 был принят в российское гражданство, после чего продолжил ездить на своем авто с "казахстанскими правами". Спустя два года остановивший его сотрудник ГИБДД проверил документы и, не увидев российских прав, выставил административный штраф. Правомочность действий полицейского позже признал местный суд.Конституционный суд с таким положением дел не согласился.Отмечается также, что данное постановление окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования.Ранее, в сентябре, постановлениями Конституционного суда РФ был определен трехлетний переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110101/47/1101014799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7aecdde7d0b0b2a0a02502c400d57c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, общество
Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами

Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами - КС

21:13 02.11.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ
Конституционный суд РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Конституционный суд РФ поставил точку в спорном вопросе о праве граждан России управлять транспортным средством, документы на которое были получены ранее в иностранном государстве. Согласно решению КС – это законно. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о рассмотрении Конституционным судом той части федерального закона "О безопасности дорожного движения", в которой закреплено право водителей – постоянно проживающих или временно находящихся в России – управлять автомобилем при наличии как российских удостоверений, так и иностранных.
При этом ничего не сказано об обязанности заменить права на авто тем людям, кто получил гражданство РФ и продолжает ездить с иностранными документами, что позволяет маневрировать при рассмотрении подобных дел, отметил суд.
Согласно документу, КС проверил конституционность пункта 12 статьи 25 данного закона и пришел к выводу, что он не соответствует Конституции, так как запутывает и допускает разночтение. Поводом для признания его незаконным послужили жалоба жителя и гражданина России Д. Брашкина, до 2017 года являвшегося гражданином Казахстана.
В документе отмечается, что мужчина получил водительское удостоверение республики в 2013 году, а в 2017 был принят в российское гражданство, после чего продолжил ездить на своем авто с "казахстанскими правами". Спустя два года остановивший его сотрудник ГИБДД проверил документы и, не увидев российских прав, выставил административный штраф. Правомочность действий полицейского позже признал местный суд.
Конституционный суд с таким положением дел не согласился.
"Правоприменительные решения по делу гражданина Брашкина Дмитрия Сергеевича, основанные на пункте 12 статьи 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", признанном настоящим постановлением несоответствующим Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке", – говорится в постановлении КС.
Отмечается также, что данное постановление окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее, в сентябре, постановлениями Конституционного суда РФ был определен трехлетний переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
Закон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные события и заявления дня: 2 ноября
21:57Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море
21:13Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
20:46Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу
19:30Путин: поручение по загрузке "Севморзавода" заказами будет дано
19:27Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено
19:22Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя
19:17В Севастополе может появиться центр создания дронов
19:02Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли
18:23США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
18:09Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна
18:01РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин
17:57Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти
17:50Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
17:48Жительница Севастополя ответит за 100 мигрантов
17:40Энергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом"
17:19Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
17:06Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин
17:00Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения
16:54Как победа Нетаньяху повлияет на курс Израиля в отношении России – мнение
Лента новостейМолния