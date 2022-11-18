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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана
Аспекты двустороннего сотрудничества РФ и Турции стали основной темой телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T15:55
2022-11-18T15:55
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Аспекты двустороннего сотрудничества РФ и Турции стали основной темой телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, особое внимание было уделено созданию крупного газового хаба в регионе Фракия. Уточняется, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения на фоне продления еще на 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов, а также устранения препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.В ходе разговора российский лидер выразил турецкому коллеге искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле.Стороны условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.Ранее ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов выразил мнение, что теракт в центре Стамбула мог быть предупреждениемиз-за океана президенту Турции, чтобы он ограничил свою активность в Средиземноморском регионе, а также прекратил реализацию проекта газового хаба с Россией.13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. По мнению экспертов, проект интересен не только России, Турции и странам Европы. В его создании заинтересован весь газоносный район, который снабжает "Южный поток".
https://crimea.ria.ru/20221114/v-kremle-prokommentirovali-soobschenie-o-peregovorakh-rf-i-ssha-v-turtsii-1125358922.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

Атомная энергетика, продуктовая сделка и газовый хаб: детали разговора Путина и Эрдогана

15:55 18.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Аспекты двустороннего сотрудничества РФ и Турции стали основной темой телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике", – говорится в сообщении.
Кроме того, особое внимание было уделено созданию крупного газового хаба в регионе Фракия. Уточняется, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения на фоне продления еще на 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов, а также устранения препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
В ходе разговора российский лидер выразил турецкому коллеге искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле.
Стороны условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
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Ранее ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов выразил мнение, что теракт в центре Стамбула мог быть предупреждениемиз-за океана президенту Турции, чтобы он ограничил свою активность в Средиземноморском регионе, а также прекратил реализацию проекта газового хаба с Россией.
13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. По мнению экспертов, проект интересен не только России, Турции и странам Европы. В его создании заинтересован весь газоносный район, который снабжает "Южный поток".
 
Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
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