https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-terakt-v-stambule--signal-erdoganu-iz-za-okeana-1125362767.html

Эксперт: теракт в Стамбуле – сигнал Эрдогану из-за океана

Эксперт: теракт в Стамбуле – сигнал Эрдогану из-за океана - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Эксперт: теракт в Стамбуле – сигнал Эрдогану из-за океана

Теракт в центре Стамбула является предупреждением из-за океана президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он ограничил свою активность в Средиземноморском РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T15:51

2022-11-14T15:51

2022-11-14T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Теракт в центре Стамбула является предупреждением из-за океана президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он ограничил свою активность в Средиземноморском регионе, прекратил реализацию проекта газового хаба с Россией и был более сговорчивым в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. По данным властей, погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Анкара расценила произошедшее как теракт. СМИ со ссылкой на турецких правоохранителей сообщили о задержании женщины, подозреваемой в организации теракта. Всего по делу задержаны 46 человек. По предварительным данным властей Турции, за взрывом могли стоять признанные Анкарой террористическими Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (СНС).Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США."Произошедший взрыв в самом центре европейской части Стамбула – это знак, если угодно, сигнал из-за океана руководству Турции, что оно стало слишком активно действовать, прежде всего, в Средиземноморском регионе. В очередной раз Турции указали, что ей надо ограничить свою активность в Средиземноморье, особенно в противостоянии с Грецией, и, так сказать, переключить свое внимание на постсоветское пространство", - сказал Образцов."Этим терактом Турции прямо говорят, что она вторгается в ту сферу, в которую она вторгаться не должна. Вот ей "объяснили", что есть определенные методы, которые могут ограничить ее активность по некоторым вопросам", – считает политолог.По мнению Образцова, турецкое руководство "оценит и примет в расчет" стамбульские события в своих дальнейших действиях. В частности, эксперт не исключил, что Анкара может изменить свою позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО."Уже было заявлено, что Швеция и Финляндия обсуждают выдачу наиболее одиозных фигур из числа борцов за независимый Курдистан. Тут надо получить от Эрдогана ответную реакцию, удовлетворится ли он несколькими фигурами или будет продолжать требовать боле серьезных уступок в этом вопросе. Сейчас как раз и будет эта проверка", – пояснил арабист.Что касается газового хаба, то от этого проекта Анкара не откажется, уверен политолог, поскольку этот проект слишком важен для экономики Турции и ее имиджа, а также для самого Эрдогана, которого в июне следующего года ожидают президентские и парламентские выборы.

https://crimea.ria.ru/20221113/politsiya-turtsii-rassmatrivaet-versiyu-terakta-posle-vzryva-v-stambule-1125352826.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

мнения, политика, турция, в мире