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США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев - РИА Новости Крым, 18.11.2022
США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
США продолжат выделять деньги на военную помощь киевскому режиму, но после победы республиканцев на выборах в Палату представителей делать это будет гораздо... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T10:28
2022-11-18T10:28
2022-11-18T10:28
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. США продолжат выделять деньги на военную помощь киевскому режиму, но после победы республиканцев на выборах в Палату представителей делать это будет гораздо сложнее, а рано или поздно американская поддержка Украины будет и вовсе приостановлена. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя внесение в Конгресс США законопроекта об аудите выделяемых на помощь Киеву средств.Ранее группа членов Палаты представителей от Республиканской партии во главе с Марджори Тейлор Грин представила законопроект об аудите средств, выделяемых Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. Грин заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают "тяжело заработанные американские доллары из налогов"."Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. А это случится. Америка всегда бросала своих друзей. Так будет рано или поздно и в этот раз", – убежден политик.
https://crimea.ria.ru/20221117/ni-kopeyki-bolshe-v-ssha-otvetili-na-lozh-zelenskogo-o-rakete-v-polshe-1125423570.html
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дмитрий медведев, политика, украина, сша
США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
Медведев: рано или поздно Конгресс США приостановит безоглядную поддержку Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. США продолжат выделять деньги на военную помощь киевскому режиму, но после победы республиканцев на выборах в Палату представителей делать это будет гораздо сложнее, а рано или поздно американская поддержка Украины будет и вовсе приостановлена. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя внесение в Конгресс США законопроекта об аудите выделяемых на помощь Киеву средств.
Ранее группа членов Палаты представителей от Республиканской партии во главе с Марджори Тейлор Грин представила законопроект об аудите средств, выделяемых Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. Грин заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают "тяжело заработанные американские доллары из налогов".
"Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Однако, по мнению зампреда Совбеза РФ, финансировать Украину "станет все сложнее и сложнее", а настроение у обычных американцев "начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности". По словам Медведева, граждане США начнут все больше осознавать, что их "снова надули", перекачав в период экономического спада и роста цен гигантские деньги "в неведомом направлении" в интересах ВПК, семьи президента Джо Байдена и "зарабатывающих на чужом горе жуликов".
"Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. А это случится. Америка всегда бросала своих друзей. Так будет рано или поздно и в этот раз", – убежден политик.