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Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
Для некоторых фраза "экономить деньги" ассоциируется с подсчетом каждой копейки и отказом себе во многих радостях жизни. Но это далеко не так, если грамотно... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T12:55
2022-11-18T12:55
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Для некоторых фраза "экономить деньги" ассоциируется с подсчетом каждой копейки и отказом себе во многих радостях жизни. Но это далеко не так, если грамотно оптимизировать свои расходы. Как и на чем можно сэкономить, не превращаясь при этом в дотошного крохобора? На самом деле, экономить можно практически на всем. Главное – разумно подойти к процессу.ПродуктыПеред походом в магазин следует составить меню на неделю и соответствующий список продуктов, четко его придерживаясь. Лучше всего покупать нужные продукты в гипермаркете или на оптовом рынке – там они, как правило, дешевле. Не ходите за покупками на голодный желудок – так легче избежать трат на вредные и дорогие продукты. Бонусные карты гипермаркетов и карты с кешбэком тоже помогут сберечь деньги.Также можно делать заготовки на зиму. Это касается не только консервации, но и обычной заморозки. Овощи, зелень и ягоды можно нарезать порционно, уложить в пакеты или контейнеры и отправить в морозилку.Коммунальные услугиЭкономить на электричестве позволяет использование новых моделей энергосберегающей техники, которая потребляет на 40% меньше электроэнергии. Освещать жилье лучше экономичными светодиодными лампочками. Утепление окон поможет сохранить тепло в помещении, чтобы не подключать дополнительные приборы обогрева. Также следует установить счетчики на воду, если их нет, и не допускать протечек кранов. Установка терморегуляторов на батареи отопления не только позволит экономить на энергии, но и упростит жизнь в плане регулировки температуры в квартире.ПривычкиЦены постоянно растут на многие товары, в том числе на сигареты и алкоголь. Прозвучит банально, но отказ привычки их употребления позволит сэкономить весьма значительную сумму, главное – желание и сила воли. Походы в кафе и рестораны тоже лучше ограничить. На работу можно брать готовую еду из дома, а кофеманам стоит купить домой или в офис кофемашину. Покупка дорогостоящая, но позволит сэкономить немало средств, учитывая, сколько денег ежедневно оставляют в кофейнях наши соотечественники.Бытовая техникаПри ее покупке эксперты советуют пользоваться акциями и демпинговыми предложениями, которые обычно появляются перед праздниками. Выгодно приобретать некоторые модели (например, смартфонов) после выхода новых модификаций. Как правило, на них уже идут скидки, тогда как по основному функционалу они мало в чем уступают новым версиям. Лучше совершать покупки в интернет-магазинах – техника там дешевле и больше возможностей получить хорошую скидку.ОтдыхЧем раньше покупать билеты и бронировать отели, тем дешевле они обходятся. Хорошим вариантом станет подписка на несколько групп и агентств, чтобы отслеживать предлагаемые туроператорами акции, скидки и бонусы. Это же касается сервисов поиска авиа и ж/д билетов. Можно съездить на отдых и без участия турагенства – в этом случае можно уменьшить расходы на дорогу, питание и проживание.На чем бы вы ни решились экономить, важно соблюдать главное правило – контролировать свои доходы и расходы. Один из самых надежных способов – банковское приложение. Нужно лишь скачать его и стараться прилежно тратить деньги только с банковских карт, привязанных к нему. С его помощью можно четко отслеживать, сколько денег потрачено на продукты, коммунальные услуги, транспорт или медицину. Это быстро и удобно, к тому же, не нужно скачивать дополнительный сторонний софт.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, общество

Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги

12:55 18.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Для некоторых фраза "экономить деньги" ассоциируется с подсчетом каждой копейки и отказом себе во многих радостях жизни. Но это далеко не так, если грамотно оптимизировать свои расходы. Как и на чем можно сэкономить, не превращаясь при этом в дотошного крохобора? На самом деле, экономить можно практически на всем. Главное – разумно подойти к процессу.
Продукты
Перед походом в магазин следует составить меню на неделю и соответствующий список продуктов, четко его придерживаясь. Лучше всего покупать нужные продукты в гипермаркете или на оптовом рынке – там они, как правило, дешевле. Не ходите за покупками на голодный желудок – так легче избежать трат на вредные и дорогие продукты. Бонусные карты гипермаркетов и карты с кешбэком тоже помогут сберечь деньги.
Также можно делать заготовки на зиму. Это касается не только консервации, но и обычной заморозки. Овощи, зелень и ягоды можно нарезать порционно, уложить в пакеты или контейнеры и отправить в морозилку.
Коммунальные услуги
Экономить на электричестве позволяет использование новых моделей энергосберегающей техники, которая потребляет на 40% меньше электроэнергии. Освещать жилье лучше экономичными светодиодными лампочками. Утепление окон поможет сохранить тепло в помещении, чтобы не подключать дополнительные приборы обогрева. Также следует установить счетчики на воду, если их нет, и не допускать протечек кранов. Установка терморегуляторов на батареи отопления не только позволит экономить на энергии, но и упростит жизнь в плане регулировки температуры в квартире.
Привычки
Цены постоянно растут на многие товары, в том числе на сигареты и алкоголь. Прозвучит банально, но отказ привычки их употребления позволит сэкономить весьма значительную сумму, главное – желание и сила воли. Походы в кафе и рестораны тоже лучше ограничить. На работу можно брать готовую еду из дома, а кофеманам стоит купить домой или в офис кофемашину. Покупка дорогостоящая, но позволит сэкономить немало средств, учитывая, сколько денег ежедневно оставляют в кофейнях наши соотечественники.
Бытовая техника
При ее покупке эксперты советуют пользоваться акциями и демпинговыми предложениями, которые обычно появляются перед праздниками. Выгодно приобретать некоторые модели (например, смартфонов) после выхода новых модификаций. Как правило, на них уже идут скидки, тогда как по основному функционалу они мало в чем уступают новым версиям. Лучше совершать покупки в интернет-магазинах – техника там дешевле и больше возможностей получить хорошую скидку.
Отдых
Чем раньше покупать билеты и бронировать отели, тем дешевле они обходятся. Хорошим вариантом станет подписка на несколько групп и агентств, чтобы отслеживать предлагаемые туроператорами акции, скидки и бонусы. Это же касается сервисов поиска авиа и ж/д билетов. Можно съездить на отдых и без участия турагенства – в этом случае можно уменьшить расходы на дорогу, питание и проживание.
На чем бы вы ни решились экономить, важно соблюдать главное правило – контролировать свои доходы и расходы. Один из самых надежных способов – банковское приложение. Нужно лишь скачать его и стараться прилежно тратить деньги только с банковских карт, привязанных к нему. С его помощью можно четко отслеживать, сколько денег потрачено на продукты, коммунальные услуги, транспорт или медицину. Это быстро и удобно, к тому же, не нужно скачивать дополнительный сторонний софт.
Кошелек. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 07:04
На чем стали экономить жители Севастополя
 
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