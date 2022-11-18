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Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой
Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой
В Луганской и Донецкой народных республиках уволят со службы мобилизованных студентов. Соотрветствующие указы подписали врио глав ДНР и ЛНР. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T21:48
2022-11-18T21:48
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
военное положение в новых регионах россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках уволят со службы мобилизованных студентов. Соотрветствующие указы подписали врио глав ДНР и ЛНР."Подписал указ о демобилизации студентов", – написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале, прикрепив документ. Аналогичный указ подписал и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также он постановил командирам соединений и воинских частей Второго армейского корпуса заключить контракты со студентами, которые не хотят увольняться с военной службы, и предоставить им академический отпуск на период прохождения службы.Указы вступили в силу сегодня.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу.
https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, военное положение в новых регионах россии, общество
Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой

Пушилин и Пасечник подписали указы о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

21:48 18.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках уволят со службы мобилизованных студентов. Соотрветствующие указы подписали врио глав ДНР и ЛНР.
"Подписал указ о демобилизации студентов", – написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале, прикрепив документ.
Домой вернутся призванные по мобилизации студенты, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование в рамках очной и очно-заочной форм обучения по аккредитованным образовательным программам в государственных образовательных организациях.
Аналогичный указ подписал и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также он постановил командирам соединений и воинских частей Второго армейского корпуса заключить контракты со студентами, которые не хотят увольняться с военной службы, и предоставить им академический отпуск на период прохождения службы.
Указы вступили в силу сегодня.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу.
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