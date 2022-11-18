https://crimea.ria.ru/20221118/mobilizovannykh-studentov-donbassa-vernut-domoy-1125440909.html

Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой

Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой

В Луганской и Донецкой народных республиках уволят со службы мобилизованных студентов. Соотрветствующие указы подписали врио глав ДНР и ЛНР. РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T21:48

2022-11-18T21:48

2022-11-18T21:48

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

военное положение в новых регионах россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571091_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_1badc8bfd538b3c9e4c2c1ae208bc346.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках уволят со службы мобилизованных студентов. Соотрветствующие указы подписали врио глав ДНР и ЛНР."Подписал указ о демобилизации студентов", – написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале, прикрепив документ. Аналогичный указ подписал и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также он постановил командирам соединений и воинских частей Второго армейского корпуса заключить контракты со студентами, которые не хотят увольняться с военной службы, и предоставить им академический отпуск на период прохождения службы.Указы вступили в силу сегодня.Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были призваны на военную службу.

https://crimea.ria.ru/20221108/vyplaty-mobilizovannym--minoborony-razyasnilo-poryadok-nachisleniy-1125271270.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, военное положение в новых регионах россии, общество