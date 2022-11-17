https://crimea.ria.ru/20221117/zhiteli-khersonschiny-smogut-poluchit-sertifikat-na-zhile-v-sevastopole-1125418308.html
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе
Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:10
2022-11-17T16:10
2022-11-17T16:10
херсонская область
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119449556_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cf7354824efbae30772536395168b129.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.Соцвыплата рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади по РФ. Также учитывается норматив обеспечения общей площади жилого помещения: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра на семью из двух человек.По словам губернатора Михаила Развожаева, пока в Севастополь переселенцы из Херсона не направлялись, но в ближайшее время это произойдет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму. Обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
херсонская область
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119449556_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_353abbc87739e85a8276aadca11c6252.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, севастополь, общество
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилищный сертификат в Севастополе