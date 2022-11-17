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Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе
Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:10
2022-11-17T16:10
херсонская область
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.Соцвыплата рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади по РФ. Также учитывается норматив обеспечения общей площади жилого помещения: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра на семью из двух человек.По словам губернатора Михаила Развожаева, пока в Севастополь переселенцы из Херсона не направлялись, но в ближайшее время это произойдет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму. Обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, севастополь, общество
Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе

Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилищный сертификат в Севастополе

16:10 17.11.2022
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.
"Номинал жилищного сертификата для одного человека составит 2,7 млн рублей, на семью из двух человек — около 3,5 млн рублей, для семьи из трех человек — около 4,5 млн рублей. Приобрести можно будет жилье площадью более 33 квадратных метров не в аварийном фонде и не у родственников", – сообщили в правительстве.
Соцвыплата рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади по РФ. Также учитывается норматив обеспечения общей площади жилого помещения: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра на семью из двух человек.
По словам губернатора Михаила Развожаева, пока в Севастополь переселенцы из Херсона не направлялись, но в ближайшее время это произойдет.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму. Обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.
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