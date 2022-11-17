https://crimea.ria.ru/20221117/zhiteli-khersonschiny-smogut-poluchit-sertifikat-na-zhile-v-sevastopole-1125418308.html

Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе

Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе

Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области. РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T16:10

2022-11-17T16:10

2022-11-17T16:10

херсонская область

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/08/1119449556_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cf7354824efbae30772536395168b129.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.Соцвыплата рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади по РФ. Также учитывается норматив обеспечения общей площади жилого помещения: 33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра на семью из двух человек.По словам губернатора Михаила Развожаева, пока в Севастополь переселенцы из Херсона не направлялись, но в ближайшее время это произойдет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму. Обладатели жилищного сертификата могут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за квадратный метр составляет 83 тысячи 420 рублей.

https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html

херсонская область

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, севастополь, общество