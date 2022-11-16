Рейтинг@Mail.ru
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/za-8-let-v-ekonomiku-kryma-investirovali-350-mlrd-rubley-1125391757.html
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей
Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:29
сергей аксенов
крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_9384d5c60aba4f99af342219e37d6e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей АксеновПо его словам, значительный рост инвестиционной активности фиксируется в октябре – ноябре. За этот период заключены соглашения на сумму 74,5 млрд рублей. Самыми привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм.В рамках действующей в Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) 1,2 тыс. резидентов реализуют 1 317 инвестиционных проектов с минимальным заявленным объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Из них 118 миллиардов составляют капитальные вложения. По итогам будет создано свыше 60 тысяч рабочих мест.
https://crimea.ria.ru/20221031/investory-postroyat-v-krymu-shkoly-zhilye-kvartaly-ovoschekhranilischa-i-tts-1125170116.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_89:0:1920:1373_1920x0_80_0_0_09f305f441ffe5451a1d0d20e97edd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, экономика
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей

Аксенов: объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 млрд рублей

10:27 16.11.2022 (обновлено: 10:29 16.11.2022)
 
© Pixabayкалькулятор
калькулятор
© Pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей Аксенов
"Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, 115 миллиардов рублей уже вложено. При этом с начала 2022 года заключено 41 новое инвестиционное соглашение на общую сумму более 140 миллиардов рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, значительный рост инвестиционной активности фиксируется в октябре – ноябре. За этот период заключены соглашения на сумму 74,5 млрд рублей. Самыми привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм.
В рамках действующей в Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) 1,2 тыс. резидентов реализуют 1 317 инвестиционных проектов с минимальным заявленным объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Из них 118 миллиардов составляют капитальные вложения. По итогам будет создано свыше 60 тысяч рабочих мест.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 11:22
Инвесторы построят в Крыму школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ
 
Сергей АксеновКрымЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Минобороны: 15 ноября ни одного ракетного удара по Киеву не наносилось
12:32Керчанина осудили за нападение на знакомого на Азовском море
12:31Обломки на снимках из Польши идентифицированы как украинские С-300
12:29МВД принимает дополнительные меры безопасности в Крыму – Колокольцев
12:17В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя
12:05В Севастополе у здания правительства сбили пешехода
11:53В Севастополе возбудили дело после ДТП с пострадавшими полицейскими
11:24Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
11:20В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое
10:58Школы еще двух районов Курской области перевели на дистант
10:47В Крыму аварии на водоводах — воды не будет до вечера
10:27За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей
10:12Новые случаи заражений и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:08Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами
10:06Так крупно Зеленский еще не ошибался - сенатор о польском инциденте
09:37Эрдоган озвучил позицию НАТО о причастности России к инциденту в Польше
09:24Упавшая в Польше ракета: главные заявления к этому часу
09:10В Орловской области подорвали нефтебазу
08:55Задержали зарплату? Требуйте компенсацию морального вреда
08:34Ждать ли снега в Севастополе
Лента новостейМолния