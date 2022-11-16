https://crimea.ria.ru/20221116/za-8-let-v-ekonomiku-kryma-investirovali-350-mlrd-rubley-1125391757.html

За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей

За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022

За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей

Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T10:27

2022-11-16T10:27

2022-11-16T10:29

сергей аксенов

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей АксеновПо его словам, значительный рост инвестиционной активности фиксируется в октябре – ноябре. За этот период заключены соглашения на сумму 74,5 млрд рублей. Самыми привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм.В рамках действующей в Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) 1,2 тыс. резидентов реализуют 1 317 инвестиционных проектов с минимальным заявленным объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Из них 118 миллиардов составляют капитальные вложения. По итогам будет создано свыше 60 тысяч рабочих мест.

https://crimea.ria.ru/20221031/investory-postroyat-v-krymu-shkoly-zhilye-kvartaly-ovoschekhranilischa-i-tts-1125170116.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, экономика