https://crimea.ria.ru/20221116/za-8-let-v-ekonomiku-kryma-investirovali-350-mlrd-rubley-1125391757.html
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей
Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:27
2022-11-16T10:29
сергей аксенов
крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_9384d5c60aba4f99af342219e37d6e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей АксеновПо его словам, значительный рост инвестиционной активности фиксируется в октябре – ноябре. За этот период заключены соглашения на сумму 74,5 млрд рублей. Самыми привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм.В рамках действующей в Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) 1,2 тыс. резидентов реализуют 1 317 инвестиционных проектов с минимальным заявленным объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Из них 118 миллиардов составляют капитальные вложения. По итогам будет создано свыше 60 тысяч рабочих мест.
https://crimea.ria.ru/20221031/investory-postroyat-v-krymu-shkoly-zhilye-kvartaly-ovoschekhranilischa-i-tts-1125170116.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_89:0:1920:1373_1920x0_80_0_0_09f305f441ffe5451a1d0d20e97edd9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, экономика
За 8 лет в экономику Крыма инвестировали 350 млрд рублей
Аксенов: объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 млрд рублей
10:27 16.11.2022 (обновлено: 10:29 16.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, из 115 миллиардов рублей уже вложено, сообщил глава республики Сергей Аксенов
"Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, 115 миллиардов рублей уже вложено. При этом с начала 2022 года заключено 41 новое инвестиционное соглашение на общую сумму более 140 миллиардов рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, значительный рост инвестиционной активности фиксируется в октябре – ноябре. За этот период заключены соглашения на сумму 74,5 млрд рублей. Самыми привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм.
В рамках действующей в Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) 1,2 тыс. резидентов реализуют 1 317 инвестиционных проектов с минимальным заявленным объемом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Из них 118 миллиардов составляют капитальные вложения. По итогам будет создано свыше 60 тысяч рабочих мест.