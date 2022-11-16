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МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году
МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году - РИА Новости Крым, 16.11.2022
МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году
В этом году правоохранители пресекли нападения на школы на стадии приготовления в девяти субъектах РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T13:10
2022-11-16T13:10
2022-11-16T13:10
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В этом году правоохранители пресекли нападения на школы на стадии приготовления в девяти субъектах РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.Колокольцев отметил, что для предотвращения подобных происшествий акцент должен быть сделан на раннем выявлении обучающихся с отклонениями в поведении."Для этого необходим четко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями", - подчеркнул глава МВД.26 сентября этого года в школе №88 Ижевска мужчина открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.
https://crimea.ria.ru/20220927/napavshiy-na-shkolu-v-izhevske-byl-priverzhentsem-ideologii-kolumbayna-1124641653.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году
Колокольцев: МВД в этом году предотвратило нападения на школы в 9 регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В этом году правоохранители пресекли нападения на школы на стадии приготовления в девяти субъектах РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Отдельно хотел бы остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события", - сказал министр в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Колокольцев отметил, что для предотвращения подобных происшествий акцент должен быть сделан на раннем выявлении обучающихся с отклонениями в поведении.
"Для этого необходим четко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями", - подчеркнул глава МВД.
26 сентября этого года в школе №88 Ижевска мужчина открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.