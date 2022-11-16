https://crimea.ria.ru/20221116/mvd-predotvratilo-napadeniya-na-shkoly-v-9-subektakh-rf-v-etom-godu-1125396142.html

МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году

МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году - РИА Новости Крым, 16.11.2022

МВД предотвратило нападения на школы в 9 субъектах РФ в этом году

В этом году правоохранители пресекли нападения на школы на стадии приготовления в девяти субъектах РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:10

2022-11-16T13:10

2022-11-16T13:10

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В этом году правоохранители пресекли нападения на школы на стадии приготовления в девяти субъектах РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.Колокольцев отметил, что для предотвращения подобных происшествий акцент должен быть сделан на раннем выявлении обучающихся с отклонениями в поведении."Для этого необходим четко отлаженный алгоритм обмена информацией не только между правоохранительными структурами и образовательными учреждениями, но и с органами здравоохранения. Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями", - подчеркнул глава МВД.26 сентября этого года в школе №88 Ижевска мужчина открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.

https://crimea.ria.ru/20220927/napavshiy-na-shkolu-v-izhevske-byl-priverzhentsem-ideologii-kolumbayna-1124641653.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество