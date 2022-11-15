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Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира
Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира
Спортсмен из Севастополя – самбист Антон Брачев стал бронзовым призером Чемпионата мира. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T12:39
2022-11-15T12:39
севастополь
михаил развожаев
спорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя – самбист Антон Брачев стал бронзовым призером Чемпионата мира. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В составе сборной России Антон Брачев выступил в поединках главного старта сезона среди самбистов, которые прошли в Киргизии 11 – 13 ноября. Участие в них приняли сильнейшие спортсмены из 52 стран, отметил губернатор.По словам Развожаева, свой первый поединок против спортсмена из Узбекистана Брачев завершил с травмой колена, однако продолжил выступление. Он одержал победу над спортсменами из Марокко и Румынии, но уступил монгольскому самбисту, добавил глава города.Ранее сообщалось, что крымский боксер Глеб Бакши впервые выиграл свой первый бой на профессиональном ринге.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, спорт
Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира

Спортсмен из Севастополя Брачев стал бронзовым призером Чемпионата мира по самбо

12:39 15.11.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевСамбист Антон Брачев
Самбист Антон Брачев
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя – самбист Антон Брачев стал бронзовым призером Чемпионата мира. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В составе сборной России Антон Брачев выступил в поединках главного старта сезона среди самбистов, которые прошли в Киргизии 11 – 13 ноября. Участие в них приняли сильнейшие спортсмены из 52 стран, отметил губернатор.

"По результатам поединков севастополец стал бронзовым призером Чемпионата мира по самбо в весовой категории свыше 98 кг и поднялся на третью ступень пьедестала. Поздравляю Антона Брачева и его тренера Вячеслава Амелина!", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, свой первый поединок против спортсмена из Узбекистана Брачев завершил с травмой колена, однако продолжил выступление. Он одержал победу над спортсменами из Марокко и Румынии, но уступил монгольскому самбисту, добавил глава города.
Ранее сообщалось, что крымский боксер Глеб Бакши впервые выиграл свой первый бой на профессиональном ринге.
 
СевастопольМихаил РазвожаевСпорт
 
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