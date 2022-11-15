https://crimea.ria.ru/20221115/sambist-iz-sevastopolya-vzyal-bronzu-chempionata-mira-1125374875.html

Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира

Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира

Спортсмен из Севастополя – самбист Антон Брачев стал бронзовым призером Чемпионата мира. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T12:39

2022-11-15T12:39

2022-11-15T12:39

севастополь

михаил развожаев

спорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя – самбист Антон Брачев стал бронзовым призером Чемпионата мира. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В составе сборной России Антон Брачев выступил в поединках главного старта сезона среди самбистов, которые прошли в Киргизии 11 – 13 ноября. Участие в них приняли сильнейшие спортсмены из 52 стран, отметил губернатор.По словам Развожаева, свой первый поединок против спортсмена из Узбекистана Брачев завершил с травмой колена, однако продолжил выступление. Он одержал победу над спортсменами из Марокко и Румынии, но уступил монгольскому самбисту, добавил глава города.Ранее сообщалось, что крымский боксер Глеб Бакши впервые выиграл свой первый бой на профессиональном ринге.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, спорт