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Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО
Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:32
2022-11-15T14:32
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из них сейчас на передовой. Об этом по итогам совещания с представителями силовых ведомств сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, сведения ему в ходе доклада на совещании предоставил председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.Отмечается также, что за время проведения СВО Региональный общественный фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям освобожденных территорий свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.Ранее Кадыров сообщил об отправке на Донбасс группы добровольцев.
https://crimea.ria.ru/20221111/kadyrov-soobschil-ob-otpravke-v-donbass-novoy-gruppy-dobrovoltsev-1125336661.html
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО

Кадыров: участие в СВО приняли 20 000 бойцов из Чечни, половина из них – на передовой

14:32 15.11.2022
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из них сейчас на передовой. Об этом по итогам совещания с представителями силовых ведомств сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, сведения ему в ходе доклада на совещании предоставил председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.
"Он отметил, что с момента начала СВО в ее проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой", – говорится в сообщении Кадырова в его Telegram-канале.
Отмечается также, что за время проведения СВО Региональный общественный фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям освобожденных территорий свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Ранее Кадыров сообщил об отправке на Донбасс группы добровольцев.
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