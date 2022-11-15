https://crimea.ria.ru/20221115/kadyrov-soobschil-chislennost-chechenskikh-boytsov-na-peredovoy-svo-1125378961.html
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО
Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:32
2022-11-15T14:32
2022-11-15T14:32
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из них сейчас на передовой. Об этом по итогам совещания с представителями силовых ведомств сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, сведения ему в ходе доклада на совещании предоставил председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.Отмечается также, что за время проведения СВО Региональный общественный фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям освобожденных территорий свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.Ранее Кадыров сообщил об отправке на Донбасс группы добровольцев.
https://crimea.ria.ru/20221111/kadyrov-soobschil-ob-otpravke-v-donbass-novoy-gruppy-dobrovoltsev-1125336661.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО
Кадыров: участие в СВО приняли 20 000 бойцов из Чечни, половина из них – на передовой