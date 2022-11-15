https://crimea.ria.ru/20221115/kadyrov-soobschil-chislennost-chechenskikh-boytsov-na-peredovoy-svo-1125378961.html

Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО

Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО

Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T14:32

2022-11-15T14:32

2022-11-15T14:32

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125131486_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_aba0d3ae08b518f31e444e19b1c24442.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Участие в специальной военной операции РФ на Украине с момента начала военных действий приняли более 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, почти половина из них сейчас на передовой. Об этом по итогам совещания с представителями силовых ведомств сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, сведения ему в ходе доклада на совещании предоставил председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.Отмечается также, что за время проведения СВО Региональный общественный фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям освобожденных территорий свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.Ранее Кадыров сообщил об отправке на Донбасс группы добровольцев.

https://crimea.ria.ru/20221111/kadyrov-soobschil-ob-otpravke-v-donbass-novoy-gruppy-dobrovoltsev-1125336661.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине