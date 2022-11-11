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Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа (РУС), отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T18:13
2022-11-11T18:16
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа (РУС), отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции. Видео с отправкой бойцов опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы проводили на территорию российского Донбасса еще одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами. Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа. Кроме того, добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке", – написал Кадыров.По его словам, кандидаты на вступление в спецназ "Ахмат" очень довольны инструкторами, которые с ними занимались, а также условиями пребывания в РУС, питанием, снаряжением и экипировкой."У каждого из добровольцев остались дома семьи, дети, родные люди, ради благополучия которых они отправляются на фронт. У бойца из города Благовещенска Амурской области в СВО принимают участие сын и зять. Теперь и он отправился к ним. И таких случаев немало. Это достойно глубокого уважения", добавил глава Чечни.
https://crimea.ria.ru/20221102/dobrovoltsev-v-chechne-gotovyat-luchshie-instruktory-mira---kadyrov-1125206559.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Кадыров: в Донбасс отправилась новая группа добровольцев, прошедшая подготовку в РУС

18:13 11.11.2022 (обновлено: 18:16 11.11.2022)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваОтправка добровольцев из Чечни в зону проведения спецоперации на Украине
Отправка добровольцев из Чечни в зону проведения спецоперации на Украине
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа (РУС), отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции. Видео с отправкой бойцов опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы проводили на территорию российского Донбасса еще одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами. Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа. Кроме того, добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке", – написал Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
2 ноября, 12:30
Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров
По его словам, кандидаты на вступление в спецназ "Ахмат" очень довольны инструкторами, которые с ними занимались, а также условиями пребывания в РУС, питанием, снаряжением и экипировкой.
"У каждого из добровольцев остались дома семьи, дети, родные люди, ради благополучия которых они отправляются на фронт. У бойца из города Благовещенска Амурской области в СВО принимают участие сын и зять. Теперь и он отправился к ним. И таких случаев немало. Это достойно глубокого уважения", добавил глава Чечни.
 
Рамзан КадыровСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
18:13Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
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