https://crimea.ria.ru/20221111/kadyrov-soobschil-ob-otpravke-v-donbass-novoy-gruppy-dobrovoltsev-1125336661.html

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа (РУС), отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T18:13

2022-11-11T18:13

2022-11-11T18:16

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа (РУС), отправилась в Донбасс для участия в специальной военной операции. Видео с отправкой бойцов опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы проводили на территорию российского Донбасса еще одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами. Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа. Кроме того, добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке", – написал Кадыров.По его словам, кандидаты на вступление в спецназ "Ахмат" очень довольны инструкторами, которые с ними занимались, а также условиями пребывания в РУС, питанием, снаряжением и экипировкой."У каждого из добровольцев остались дома семьи, дети, родные люди, ради благополучия которых они отправляются на фронт. У бойца из города Благовещенска Амурской области в СВО принимают участие сын и зять. Теперь и он отправился к ним. И таких случаев немало. Это достойно глубокого уважения", добавил глава Чечни.

https://crimea.ria.ru/20221102/dobrovoltsev-v-chechne-gotovyat-luchshie-instruktory-mira---kadyrov-1125206559.html

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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине