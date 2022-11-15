https://crimea.ria.ru/20221115/chto-budet-s-bitkoinom-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-analitika-1125367515.html

Что будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика

Что будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Что будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика

Несмотря на крах биржи FTX и падение курса криптовалют, в первую очередь биткоина, спрос на них будет сохраняться, с увеличением капитализации рынка в ближайшие РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-15T07:31

2022-11-15T07:31

2022-11-14T19:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на крах биржи FTX и падение курса криптовалют, в первую очередь биткоина, спрос на них будет сохраняться, с увеличением капитализации рынка в ближайшие несколько лет начнется цикл роста курса криптовалют. Такое мнение РИА Новости Крым высказал аналитик рынка Виктор Першиков.На минувшей неделе поглощение криптовалютной биржи FTX их конкурентами Binance привело к резкому падению курса практически всех криптовалют. Курс биткоина снизился на 16%, основная криптовалюта подешевела до 15,6 тыс. долларов. Таким образом, в течение года биткоин упал в цене на треть. Криптовалюты Ether, Polkadot и Avalanche упали более чем на 14%, в то время как Solana и Dogecoin подешевели более чем на 28%.Першиков категорически не согласен с утверждением некоторых аналитиков, что на рынке криптовалют "можно ставить крест", и что на минувшей неделе произошел "небывалый обвал" их курса.Он отметил, что рынок криптовалюты снижается в объеме, начиная с ноября прошлого года. Падение цен продолжается уже целый год, оно вызвано в том числе геополитической напряженностью, в частности, вокруг Тайваня, поскольку и Китай, и Тайвань являются крупными игроками на рынке криптовалют.По мнению Першикова, крах биржи FTX вызван как майским обвалом крупных инвестиционных криптокомпаний, так и "безалаберностью" ее руководителей."В целом я смотрю на эту ситуацию, конечно, без особой радости, тем не менее, не вижу предпосылок к тому, чтобы криптоиндустрия перестала существовать. За прошедшую неделю сильно выросли объемы криптовалюты на так называемом "холодном хранении", то есть вне криптобирж. Падением на прошедшей неделе воспользовалось большое количество участников, которые купили активы по низким ценам или вложили средства в криптовалютные компании", - констатировал аналитик.По словам аналитика, использование криптовалют – это вопрос использования альтернативных инвестиционных инструментов, поэтому спрос на них в любом случае будет сохраняться независимо от стоимости."Никакой распродажи криптовалют крупными долгосрочными держателями сейчас нет. Биткоин одинаково пользуется спросом и по 5-10 тысяч долларов, и по 60 тысяч долларов. Полагаю, на горизонте трех-пяти лет капитализация рынка вырастет до 7-8 триллионов долларов за счет более широкого проникновения цифровых активов в классическую финансовую систему и за счет притока новых игроков, в том числе с классических финансовых и биржевых рынков, где те же риски рецессии, падения фондовых рынков и нестабильности. Они будут искать некие альтернативы, и цифровые активы вполне могут стать этой альтернативой для них", - подытожил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220809/zarplata-v-bitkoinakh-mif-ili-vozmozhnoe-buduschee-1124104089.html

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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