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Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео
Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео
Восстановительные работы на Крымском мосту продолжаются, на время монтажа новых пролетов движение по транспортному переходу временно приостанавливают, однако... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T19:37
2022-11-14T19:37
крымский мост
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Восстановительные работы на Крымском мосту продолжаются, на время монтажа новых пролетов движение по транспортному переходу временно приостанавливают, однако большую часть времени проезд разрешен. Корреспонденты РИА Новости Крым отправились на противоположный берег Керченского пролива накануне установки второго мостового пролета, чтобы показать, как организовано движение на Крымском мосту в ночное время.Установка второго пролета Крымского моста успешно завершена 12 ноября, на время работ проезд по мосту был перекрыт. Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части моста.Восстановление поврежденного участка автодорожной части идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221113/raboty-na-krymskom-mostu-idut-po-grafiku-vopreki-shtormam--khusnullin-1125350642.html
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крымский мост, транспорт, крым
Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео

Как организован проезд по Крымскому мосту, пока не окончены восстановительные работы

19:37 14.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Восстановительные работы на Крымском мосту продолжаются, на время монтажа новых пролетов движение по транспортному переходу временно приостанавливают, однако большую часть времени проезд разрешен. Корреспонденты РИА Новости Крым отправились на противоположный берег Керченского пролива накануне установки второго мостового пролета, чтобы показать, как организовано движение на Крымском мосту в ночное время.
Установка второго пролета Крымского моста успешно завершена 12 ноября, на время работ проезд по мосту был перекрыт. Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части моста.
Восстановление поврежденного участка автодорожной части идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 14:36
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
 
Крымский мостТранспортКрым
 
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