https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html

Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео

Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео

Восстановительные работы на Крымском мосту продолжаются, на время монтажа новых пролетов движение по транспортному переходу временно приостанавливают, однако... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T19:37

2022-11-14T19:37

2022-11-14T19:37

крымский мост

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Восстановительные работы на Крымском мосту продолжаются, на время монтажа новых пролетов движение по транспортному переходу временно приостанавливают, однако большую часть времени проезд разрешен. Корреспонденты РИА Новости Крым отправились на противоположный берег Керченского пролива накануне установки второго мостового пролета, чтобы показать, как организовано движение на Крымском мосту в ночное время.Установка второго пролета Крымского моста успешно завершена 12 ноября, на время работ проезд по мосту был перекрыт. Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части моста.Восстановление поврежденного участка автодорожной части идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221113/raboty-na-krymskom-mostu-idut-po-grafiku-vopreki-shtormam--khusnullin-1125350642.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым