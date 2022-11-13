https://crimea.ria.ru/20221113/vybory-v-ssha-komu-dostanetsya-bolshinstvo-v-senate-1125347459.html

Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате

Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате

По результатам промежуточных выборов Демократическая партия сохраняет контроль над Сенатом – верхней палатой Конгресса США. Такой прогноз представили телеканалы РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T09:56

2022-11-13T09:56

2022-11-13T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. По результатам промежуточных выборов Демократическая партия сохраняет контроль над Сенатом – верхней палатой Конгресса США. Такой прогноз представили телеканалы CNN, NBC и другие ведущие американские СМИ.В частности, в штате Невада победу одерживает действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортес-Масто. Это позволяет Демпартии получить 50 мест из 100 в Сенате. Республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе 49 мест. Даже если в Джорджии победит кандидат от Республиканской партии, решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис – представителя Демпартии.Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами выборов и "с нетерпением ждет следующей пары лет" своего президентства.По его мнению, итоги выборов укрепят его позицию на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Ранее многие эксперты не исключали, что Республиканская партия может вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса. Какой партии достанется контроль над Палатой представителей, пока остается неизвестным, поскольку подсчет голосов еще не завершен.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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