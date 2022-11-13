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Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате
Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате
По результатам промежуточных выборов Демократическая партия сохраняет контроль над Сенатом – верхней палатой Конгресса США. Такой прогноз представили телеканалы РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T09:56
2022-11-13T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. По результатам промежуточных выборов Демократическая партия сохраняет контроль над Сенатом – верхней палатой Конгресса США. Такой прогноз представили телеканалы CNN, NBC и другие ведущие американские СМИ.В частности, в штате Невада победу одерживает действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортес-Масто. Это позволяет Демпартии получить 50 мест из 100 в Сенате. Республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе 49 мест. Даже если в Джорджии победит кандидат от Республиканской партии, решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис – представителя Демпартии.Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами выборов и "с нетерпением ждет следующей пары лет" своего президентства.По его мнению, итоги выборов укрепят его позицию на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Ранее многие эксперты не исключали, что Республиканская партия может вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса. Какой партии достанется контроль над Палатой представителей, пока остается неизвестным, поскольку подсчет голосов еще не завершен.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
сша, политика, в мире
Выборы в США: кому достанется большинство в Сенате

СМИ США: демократы сохранят контроль над Сенатом

09:56 13.11.2022 (обновлено: 09:59 13.11.2022)
 
© AFP / STEFANI REYNOLDS Капитолий в США
 Капитолий в США
© AFP / STEFANI REYNOLDS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. По результатам промежуточных выборов Демократическая партия сохраняет контроль над Сенатом – верхней палатой Конгресса США. Такой прогноз представили телеканалы CNN, NBC и другие ведущие американские СМИ.
В частности, в штате Невада победу одерживает действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортес-Масто. Это позволяет Демпартии получить 50 мест из 100 в Сенате. Республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе 49 мест. Даже если в Джорджии победит кандидат от Республиканской партии, решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис – представителя Демпартии.
Выборы в США. Фото AFP
11 ноября, 09:54
"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами выборов и "с нетерпением ждет следующей пары лет" своего президентства.
По его мнению, итоги выборов укрепят его позицию на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 03:36
Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение
Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Ранее многие эксперты не исключали, что Республиканская партия может вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса. Какой партии достанется контроль над Палатой представителей, пока остается неизвестным, поскольку подсчет голосов еще не завершен.
 
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