https://crimea.ria.ru/20221113/molodogo-krymchanina-s-40-dozami-narkotikov-zaderzhali-na-yubk-1125351578.html

Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК

Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК

Правоохранители в Алуште задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T16:22

2022-11-13T16:22

2022-11-13T16:22

крым

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители в Алуште задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Крыму."Установлен и задержан 20-летний местный житель... При себе у злоумышленника находилось белое порошкообразное вещество, упакованное в пакет, весом 30 граммов (40 пакетов)", - говорится в сообщении.При виде сотрудников подозреваемый попытался скрыться в подъезде многоэтажки и избавиться от находившегося при нем пакета с порошком. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством и содержит в своем составе мефедрон.Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20221110/fsb-zaderzhala-dvukh-krymchan-s-7-kilogrammami-kannabisa-1125309286.html

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2022

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крым, мвд по республике крым, происшествия