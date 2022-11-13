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Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК
Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК
Правоохранители в Алуште задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T16:22
2022-11-13T16:22
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мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители в Алуште задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Крыму."Установлен и задержан 20-летний местный житель... При себе у злоумышленника находилось белое порошкообразное вещество, упакованное в пакет, весом 30 граммов (40 пакетов)", - говорится в сообщении.При виде сотрудников подозреваемый попытался скрыться в подъезде многоэтажки и избавиться от находившегося при нем пакета с порошком. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством и содержит в своем составе мефедрон.Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221110/fsb-zaderzhala-dvukh-krymchan-s-7-kilogrammami-kannabisa-1125309286.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Молодого крымчанина с 40 дозами наркотиков задержали на ЮБК

МВД: в Алуште задержан 20-летний крымчанин с 30 граммами мефедрона

16:22 13.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители в Алуште задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
"Установлен и задержан 20-летний местный житель... При себе у злоумышленника находилось белое порошкообразное вещество, упакованное в пакет, весом 30 граммов (40 пакетов)", - говорится в сообщении.
Наручники. Архивное фото
10 ноября, 12:31
ФСБ задержала двух крымчан с 7 килограммами каннабиса
При виде сотрудников подозреваемый попытался скрыться в подъезде многоэтажки и избавиться от находившегося при нем пакета с порошком. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством и содержит в своем составе мефедрон.
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
 
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