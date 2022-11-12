https://crimea.ria.ru/20221112/v-simferopole-zagorelsya-trolleybus-1125346064.html
В Симферополе загорелся троллейбус
В Симферополе загорелся троллейбус - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Симферополе загорелся троллейбус
В Симферополе на территории троллейбусного парка горел троллейбус. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T17:44
2022-11-12T17:44
2022-11-12T17:45
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на территории троллейбусного парка горел троллейбус. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в субботу днем. На место происшествия в считанные минуты прибыли пожарные расчеты.В ликвидации пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, симферополь
В Симферополе загорелся троллейбус
В Симферополе на территории троллейбусного парка сгорел троллейбус
17:44 12.11.2022 (обновлено: 17:45 12.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на территории троллейбусного парка горел троллейбус. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в субботу днем. На место происшествия в считанные минуты прибыли пожарные расчеты.
"Троллейбус горел на площади 20 кв. м. На полную ликвидацию огня потребовалось чуть менее часа. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники.