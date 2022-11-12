https://crimea.ria.ru/20221112/v-simferopole-zagorelsya-trolleybus-1125346064.html

В Симферополе загорелся троллейбус

В Симферополе загорелся троллейбус - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В Симферополе загорелся троллейбус

В Симферополе на территории троллейбусного парка горел троллейбус. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T17:44

2022-11-12T17:44

2022-11-12T17:45

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на территории троллейбусного парка горел троллейбус. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в субботу днем. На место происшествия в считанные минуты прибыли пожарные расчеты.В ликвидации пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь