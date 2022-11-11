https://crimea.ria.ru/20221111/zapredelnaya-naglost-senator-kosachev-o-novom-zayavlenii-gosdepa-1125323103.html

Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа

Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа

Заявление Госдепа о том, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой являются передергиванием фактов, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T12:37

2022-11-11T12:37

2022-11-11T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Заявление Госдепа о том, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой являются передергиванием фактов, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее пресс-секретаря Госдепа Нед Прайс, заявил, что "Украина готова к переговорам", и что теперь Россия должна в ответ проявить готовность "не на словах, а на деле"."Запредельная наглость в передергивании фактов. Отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве. Он подтвержден соответствующим указом Зеленского. И это дела, а не слова", - напомнил Косачев.По его мнению, США разыгрывают "нехитрую трехходовку", сначала запрещая украинскому президенту любые переговоры, затем заставляя высказываться, а после перекладывать ответственность за срыв переговоров на Россию."Проходили в случае с Минскими договоренностями. Не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы Украины могли бы выглядеть иначе. Перехитрили сами себя. Продолжают пользовать Украину в своих целях. История учит только тому, что она ничему не учит", - заключил сенатор.Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".

https://crimea.ria.ru/20221109/chto-skazali-zelenskomu-v-administratsii-baydena-po-peregovoram-s-rf--smi-1125290547.html

https://crimea.ria.ru/20221109/politolog-raskryl-podopleku-slov-zelenskogo-o-peregovorakh-s-rossiey-1125283807.html

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украина, сша, в мире, политика, российская федерация (россия, рф), совет федерации