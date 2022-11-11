Рейтинг@Mail.ru
Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/zapredelnaya-naglost-senator-kosachev-o-novom-zayavlenii-gosdepa-1125323103.html
Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
Заявление Госдепа о том, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой являются передергиванием фактов, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T12:37
2022-11-11T12:37
украина
сша
в мире
политика
российская федерация (россия, рф)
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125322859_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_262c63e0ef7ba2ab945a322f238111a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Заявление Госдепа о том, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой являются передергиванием фактов, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее пресс-секретаря Госдепа Нед Прайс, заявил, что "Украина готова к переговорам", и что теперь Россия должна в ответ проявить готовность "не на словах, а на деле"."Запредельная наглость в передергивании фактов. Отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве. Он подтвержден соответствующим указом Зеленского. И это дела, а не слова", - напомнил Косачев.По его мнению, США разыгрывают "нехитрую трехходовку", сначала запрещая украинскому президенту любые переговоры, затем заставляя высказываться, а после перекладывать ответственность за срыв переговоров на Россию."Проходили в случае с Минскими договоренностями. Не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы Украины могли бы выглядеть иначе. Перехитрили сами себя. Продолжают пользовать Украину в своих целях. История учит только тому, что она ничему не учит", - заключил сенатор.Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
https://crimea.ria.ru/20221109/chto-skazali-zelenskomu-v-administratsii-baydena-po-peregovoram-s-rf--smi-1125290547.html
https://crimea.ria.ru/20221109/politolog-raskryl-podopleku-slov-zelenskogo-o-peregovorakh-s-rossiey-1125283807.html
украина
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125322859_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3927e487b3953b9b6b1f45353122c54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, в мире, политика, российская федерация (россия, рф), совет федерации
Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа

Сенатор Косачев: Госдеп лжет о готовности Киева к переговорам с Москвой

12:37 11.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Заявление Госдепа о том, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой являются передергиванием фактов, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее пресс-секретаря Госдепа Нед Прайс, заявил, что "Украина готова к переговорам", и что теперь Россия должна в ответ проявить готовность "не на словах, а на деле".
"Запредельная наглость в передергивании фактов. Отказ Украины от переговоров с Россией закреплен в украинском законодательстве. Он подтвержден соответствующим указом Зеленского. И это дела, а не слова", - напомнил Косачев.
Президент Украины Владимир Зеленский
9 ноября, 11:56
Что сказали Зеленскому в администрации Байдена по переговорам с РФ – СМИ
По его мнению, США разыгрывают "нехитрую трехходовку", сначала запрещая украинскому президенту любые переговоры, затем заставляя высказываться, а после перекладывать ответственность за срыв переговоров на Россию.
"Проходили в случае с Минскими договоренностями. Не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы Украины могли бы выглядеть иначе. Перехитрили сами себя. Продолжают пользовать Украину в своих целях. История учит только тому, что она ничему не учит", - заключил сенатор.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
9 ноября, 03:33
Политолог раскрыл подоплеку слов Зеленского о переговорах с Россией
Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
 
УкраинаСШАВ миреПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Совет Федерации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
12:57Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
12:42Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
12:37Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
12:36Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
12:32В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
12:00Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
11:18В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
11:00"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
10:47В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
10:44В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
10:36В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
10:27ФСБ задержала крымчанина за покушение на сбыт 3 кг наркотиков
10:22В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области
10:15В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
09:54"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
09:44На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана
09:31В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
09:28Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
09:14Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Лента новостейМолния