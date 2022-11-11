https://crimea.ria.ru/20221111/vrachi-rasskazali-o-neobychnom-trende-v-ispolzovanii-botoksa-u-modnikov--1125336022.html

Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников

Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников

Инъекции ботулотоксина (ботокса) в ноги стали популярным трендом, поскольку эта процедура устраняет боль от ношения обуви на каблуках. Резкий рост популярности... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T21:32

2022-11-11T21:32

2022-11-11T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Инъекции ботулотоксина (ботокса) в ноги стали популярным трендом, поскольку эта процедура устраняет боль от ношения обуви на каблуках. Резкий рост популярности этой процедуры отмечают специалисты в области эстетической медицины из США, пишет издание Fashionista.Врачи поясняют, что нейромодулятор парализует мышцы на пяточной кости, что приводит к уменьшению боли.В то же время для лечения стоп иногда может потребоваться от 70 до 200 инъекций в свод стопы либо в икроножную мышцу пациентов, поэтому такие процедуры далеко не каждому по карману.Специалисты отмечают, что ботокс в ноги стал популярен после пандемии коронавируса, когда сотрудники вернулись в офисы с удаленки и были снова разрешены массовые мероприятия, вечеринки, показы мод и т.д..

https://crimea.ria.ru/20210425/Opasnaya-krasota-k-kakim-posledstviyam-mozhet-privesti-ukol-botoksa-1119509442.html

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