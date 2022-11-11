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Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
Инъекции ботулотоксина (ботокса) в ноги стали популярным трендом, поскольку эта процедура устраняет боль от ношения обуви на каблуках. Резкий рост популярности... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T21:32
2022-11-11T21:32
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Инъекции ботулотоксина (ботокса) в ноги стали популярным трендом, поскольку эта процедура устраняет боль от ношения обуви на каблуках. Резкий рост популярности этой процедуры отмечают специалисты в области эстетической медицины из США, пишет издание Fashionista.Врачи поясняют, что нейромодулятор парализует мышцы на пяточной кости, что приводит к уменьшению боли.В то же время для лечения стоп иногда может потребоваться от 70 до 200 инъекций в свод стопы либо в икроножную мышцу пациентов, поэтому такие процедуры далеко не каждому по карману.Специалисты отмечают, что ботокс в ноги стал популярен после пандемии коронавируса, когда сотрудники вернулись в офисы с удаленки и были снова разрешены массовые мероприятия, вечеринки, показы мод и т.д..
https://crimea.ria.ru/20210425/Opasnaya-krasota-k-kakim-posledstviyam-mozhet-privesti-ukol-botoksa-1119509442.html
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в мире, общество
Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников

Медики отмечают рост популярности инъекций ботокса в ноги ради ношения обуви на каблуках

21:32 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в короткой юбке
Девушка в короткой юбке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Инъекции ботулотоксина (ботокса) в ноги стали популярным трендом, поскольку эта процедура устраняет боль от ношения обуви на каблуках. Резкий рост популярности этой процедуры отмечают специалисты в области эстетической медицины из США, пишет издание Fashionista.
По словам медиков, нейромодуляторы, такие как ботокс, позволяют смягчить боль в ногах, связанную с некоторыми заболеваниями стоп, например, подошвенным фасциитом – воспалением связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами.
Врачи поясняют, что нейромодулятор парализует мышцы на пяточной кости, что приводит к уменьшению боли.
В то же время для лечения стоп иногда может потребоваться от 70 до 200 инъекций в свод стопы либо в икроножную мышцу пациентов, поэтому такие процедуры далеко не каждому по карману.
Специалисты отмечают, что ботокс в ноги стал популярен после пандемии коронавируса, когда сотрудники вернулись в офисы с удаленки и были снова разрешены массовые мероприятия, вечеринки, показы мод и т.д..
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