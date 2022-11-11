https://crimea.ria.ru/20221111/v-stavropolskom-krae-shkolnik-ubil-odnoklassnika-v-khode-ssory-1125325966.html
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T14:06
2022-11-11T14:06
2022-11-11T14:10
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.Инцидент произошел на перемене в школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа днем 10 ноября.По данным следствия, на перемене между двумя одноклассниками произошла потасовка, "в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому"."В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", – сообщили в ведомстве.По факту смерти подростка краевым СК возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебные экспертизы."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", – уточнили в СК.
https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html
https://crimea.ria.ru/20221103/chp-v-krymu-prokuratura-proveryaet-informatsiyu-o-podzhoge-podrostka-1125221978.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
СК возбудил дело после смерти подростка в ходе ссоры одноклассников в Ставропольском крае
14:06 11.11.2022 (обновлено: 14:10 11.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел на перемене в школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа днем 10 ноября.
По данным следствия, на перемене между двумя одноклассниками произошла потасовка, "в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому".
"В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", – сообщили в ведомстве.
По факту смерти подростка краевым СК возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", – уточнили в СК.