Рейтинг@Mail.ru
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/v-stavropolskom-krae-shkolnik-ubil-odnoklassnika-v-khode-ssory-1125325966.html
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T14:06
2022-11-11T14:10
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110212_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ebefa3a6e4f689884b778822b8660198.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.Инцидент произошел на перемене в школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа днем 10 ноября.По данным следствия, на перемене между двумя одноклассниками произошла потасовка, "в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому"."В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", – сообщили в ведомстве.По факту смерти подростка краевым СК возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебные экспертизы."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", – уточнили в СК.
https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html
https://crimea.ria.ru/20221103/chp-v-krymu-prokuratura-proveryaet-informatsiyu-o-podzhoge-podrostka-1125221978.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110212_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a68c969291b5a409f5fb9162f1c144bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток

СК возбудил дело после смерти подростка в ходе ссоры одноклассников в Ставропольском крае

14:06 11.11.2022 (обновлено: 14:10 11.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел на перемене в школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа днем 10 ноября.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:47
В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
По данным следствия, на перемене между двумя одноклассниками произошла потасовка, "в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому".
"В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", – сообщили в ведомстве.
По факту смерти подростка краевым СК возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:45
ЧП в Крыму: прокуратура проверяет информацию о поджоге подростка
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", – уточнили в СК.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
15:36Севастополец из-за неразделенной любви трижды поджигал дом чужой жены
15:28В Севастополе за взятку будут судить студента морского вуза
15:12В Крыму увековечили память еще троих героев спецоперации
14:54Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
14:49Обвиняемого по делу о подрыве опор ЛЭП в Крыму оставили под стражей
14:41Сенатор оценил призыв американского генерала к переговорам РФ и Украины
14:06Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток
13:47Ялтинца осудили за избиение до смерти родной матери
13:43Российские военные сорвали атаку польских наемников в ЛНР
13:35ВСУ пытались сорвать переброску войск и перевозку жителей через Днепр
13:22В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти
13:06Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
12:57Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
12:42Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
12:37Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
12:36Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
12:32В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
12:00Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
11:18В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
Лента новостейМолния