https://crimea.ria.ru/20221111/v-stavropolskom-krae-shkolnik-ubil-odnoklassnika-v-khode-ssory-1125325966.html

Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток

Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Ссора одноклассников в школе Ставропольского края: умер один подросток

В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T14:06

2022-11-11T14:06

2022-11-11T14:10

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В школе станицы Барсуковской в Ставропольском крае потасовка между двумя 15-летними школьниками закончилась гибелью одного из школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.Инцидент произошел на перемене в школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа днем 10 ноября.По данным следствия, на перемене между двумя одноклассниками произошла потасовка, "в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому"."В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось", – сообщили в ведомстве.По факту смерти подростка краевым СК возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебные экспертизы."В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", – уточнили в СК.

https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html

https://crimea.ria.ru/20221103/chp-v-krymu-prokuratura-proveryaet-informatsiyu-o-podzhoge-podrostka-1125221978.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия