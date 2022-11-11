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Как протянуть до зарплаты - девять советов аналитика - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Как протянуть до зарплаты - девять советов аналитика
Как протянуть до зарплаты - девять советов аналитика - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Как протянуть до зарплаты - девять советов аналитика
Чтобы не остаться к концу месяца с пустым кошельком, следует научиться правильно планировать свой бюджет и отказаться от импульсивных покупок. Советы на этот... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T08:31
2022-11-11T08:31
совет эксперта
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Чтобы не остаться к концу месяца с пустым кошельком, следует научиться правильно планировать свой бюджет и отказаться от импульсивных покупок. Советы на этот счет дал начальник аналитического управления банка Максим Осадчий, пишет "Прайм".Тем, кто часто оказывается без денег за несколько дней до зарплаты, аналитик советует обратить внимание на распродажи, в том числе в интернет-магазинах.Второй совет касается смены тарифного плана мобильной связи, третий - экономии газа и электроэнергию в быту, четвертый - отказа от курения и алкоголя, что также в перспективе снизит медицинские расходы, пятый определяет строгий запрет на микрозаймы и частичный на инвестирование - для тех, кто не разбирается в этом процессе.Кроме того, нужно изучить предложения банков по картам с кешбэком и выбрать самые выгодные условия - так вы вернете часть денег за совершенные покупки."Иногда стоит найти более дешевое жилье: если вы арендуете, то снижение ежемесячного платежа сразу принесет облегчение. Если у вас своя дорогая квартира, ее можно выгодно продать и переехать в район дешевле или сдавать дорого, а самому снимать что-то экономичнее", - дает аналитик еще один совет.Еще Осадчий предлагает продавать ненужные вещи и скачивать специальные мобильные приложения для контроля за своими расходами.Ранее аудитор Сергей Елин рассказал, как рассчитать финансовую "подушку безопасности".
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совет эксперта, экономика, общество
Как протянуть до зарплаты - девять советов аналитика

Финансовый аналитик рассказал, как планировать бюджет

08:31 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Чтобы не остаться к концу месяца с пустым кошельком, следует научиться правильно планировать свой бюджет и отказаться от импульсивных покупок. Советы на этот счет дал начальник аналитического управления банка Максим Осадчий, пишет "Прайм".
Тем, кто часто оказывается без денег за несколько дней до зарплаты, аналитик советует обратить внимание на распродажи, в том числе в интернет-магазинах.
Второй совет касается смены тарифного плана мобильной связи, третий - экономии газа и электроэнергию в быту, четвертый - отказа от курения и алкоголя, что также в перспективе снизит медицинские расходы, пятый определяет строгий запрет на микрозаймы и частичный на инвестирование - для тех, кто не разбирается в этом процессе.
Кроме того, нужно изучить предложения банков по картам с кешбэком и выбрать самые выгодные условия - так вы вернете часть денег за совершенные покупки.
"Иногда стоит найти более дешевое жилье: если вы арендуете, то снижение ежемесячного платежа сразу принесет облегчение. Если у вас своя дорогая квартира, ее можно выгодно продать и переехать в район дешевле или сдавать дорого, а самому снимать что-то экономичнее", - дает аналитик еще один совет.
Еще Осадчий предлагает продавать ненужные вещи и скачивать специальные мобильные приложения для контроля за своими расходами.
Ранее аудитор Сергей Елин рассказал, как рассчитать финансовую "подушку безопасности".
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