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Черная пятница: как узнать честную цену товара в дни распродаж - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Черная пятница: как узнать честную цену товара в дни распродаж
Черная пятница: как узнать честную цену товара в дни распродаж - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Черная пятница: как узнать честную цену товара в дни распродаж
В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 25... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T07:55
2022-11-11T07:55
совет эксперта
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 25 числа. Однако часто на деле под видом скидки покупатель получает обычную цену или даже покупает товар дороже. О том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов рассказал коммерческий директор одной из компаний по доставке товаров Денис Смелов, пишут "Известия".По словам Смелова, в случае с интернет-магазинами и маркетплейсами лучше всего постоянно мониторить цены с помощью специального расширение браузера, которое можно установить на свой гаджет. Также стоит использовать товарные агрегаторы, способные сравнивать предложения рынка на предмет лучшей цены. Если речь идет об обычных магазинах, проверить честность цен будет сложнее, однако и в этом случае можно опереться на средние предложения, которые предлагает все тот же агрегатор.Эксперт подчеркивает, что некоторые товары не могут упасть в цене сразу на 30-50%. В частности речь о крупной технике, ювелирных украшениях, автомобилях, строительных материалах. А вот на одежду действительно бывают скидки до 70%, поскольку магазины стараются избавиться от моделей прошлых сезонов, чтобы обновить модельный ряд.При этом самое главное, по мнению Смелова, не впадать в крайности и не поддаваться излишнему азарту. Вместо этого сохраните трезвый подход к покупкам и оцените, что вам действительно необходимо, а от чего можно отказаться.
https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html
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совет эксперта, экономика
Черная пятница: как узнать честную цену товара в дни распродаж

Эксперт Смелов научил обходить уловки продавцов в дни распродаж

07:55 11.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаспродажи в столичных магазинах
Распродажи в столичных магазинах - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В последний осенний месяц интернет площадки и обычные магазины устраивают распродажи по случаю Всемирного дня шопинга - 11 ноября, и в "Черную пятницу" - 25 числа. Однако часто на деле под видом скидки покупатель получает обычную цену или даже покупает товар дороже. О том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов рассказал коммерческий директор одной из компаний по доставке товаров Денис Смелов, пишут "Известия".
По словам Смелова, в случае с интернет-магазинами и маркетплейсами лучше всего постоянно мониторить цены с помощью специального расширение браузера, которое можно установить на свой гаджет. Также стоит использовать товарные агрегаторы, способные сравнивать предложения рынка на предмет лучшей цены. Если речь идет об обычных магазинах, проверить честность цен будет сложнее, однако и в этом случае можно опереться на средние предложения, которые предлагает все тот же агрегатор.
Эксперт подчеркивает, что некоторые товары не могут упасть в цене сразу на 30-50%. В частности речь о крупной технике, ювелирных украшениях, автомобилях, строительных материалах. А вот на одежду действительно бывают скидки до 70%, поскольку магазины стараются избавиться от моделей прошлых сезонов, чтобы обновить модельный ряд.
При этом самое главное, по мнению Смелова, не впадать в крайности и не поддаваться излишнему азарту. Вместо этого сохраните трезвый подход к покупкам и оцените, что вам действительно необходимо, а от чего можно отказаться.
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