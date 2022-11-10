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Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется
Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется
Расписание пригородного поезда № 7140 Севастополь – Симферополь на семь дней изменится в связи с ремонтом ж/д полотна. Об этом сообщили в Южной пригородной... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T09:16
2022-11-10T09:16
транспорт
железные дороги крыма
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородного поезда № 7140 Севастополь – Симферополь на семь дней изменится в связи с ремонтом ж/д полотна. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Новый график движения электрички будет действовать: 17, 18, 22, 24, 25, 29 и 30 ноября.Согласно измененному расписанию поезд №7140 (Севастополь – Симферополь) будет отправляться из Севастополя в 16:12 (вместо 13:45).На станции Инкерман-1 он будет в 16:23-16:24.На станции Мекензиевы Горы в 16:39-16:42.На станции Бахчисарай в 17:15-17:16.В Симферополь поезд будет прибывать в 17:51 (вместо 15:17).
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РИА Новости Крым
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96
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транспорт, железные дороги крыма, крым, севастополь
Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется

Расписание электрички Севастополь – Симферополь на 7 дней изменится из-за ремонта дороги

09:16 10.11.2022
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородного поезда № 7140 Севастополь – Симферополь на семь дней изменится в связи с ремонтом ж/д полотна. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"В связи с ремонтом железной дороги на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2 мы временно изменяем расписание поезда № 7140. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – – говорится в сообщении.
Новый график движения электрички будет действовать: 17, 18, 22, 24, 25, 29 и 30 ноября.
Согласно измененному расписанию поезд №7140 (Севастополь – Симферополь) будет отправляться из Севастополя в 16:12 (вместо 13:45).
На станции Инкерман-1 он будет в 16:23-16:24.
На станции Мекензиевы Горы в 16:39-16:42.
На станции Бахчисарай в 17:15-17:16.
В Симферополь поезд будет прибывать в 17:51 (вместо 15:17).
 
ТранспортЖелезные дороги КрымаКрымСевастополь
 
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