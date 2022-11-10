https://crimea.ria.ru/20221110/raspisanie-elektrichki-sevastopol--simferopol-vremenno-izmenyaetsya-1125305511.html

Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется

Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Расписание электрички Севастополь – Симферополь временно изменяется

Расписание пригородного поезда № 7140 Севастополь – Симферополь на семь дней изменится в связи с ремонтом ж/д полотна. Об этом сообщили в Южной пригородной... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T09:16

2022-11-10T09:16

2022-11-10T09:16

транспорт

железные дороги крыма

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Расписание пригородного поезда № 7140 Севастополь – Симферополь на семь дней изменится в связи с ремонтом ж/д полотна. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Новый график движения электрички будет действовать: 17, 18, 22, 24, 25, 29 и 30 ноября.Согласно измененному расписанию поезд №7140 (Севастополь – Симферополь) будет отправляться из Севастополя в 16:12 (вместо 13:45).На станции Инкерман-1 он будет в 16:23-16:24.На станции Мекензиевы Горы в 16:39-16:42.На станции Бахчисарай в 17:15-17:16.В Симферополь поезд будет прибывать в 17:51 (вместо 15:17).

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севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, железные дороги крыма, крым, севастополь