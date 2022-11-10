https://crimea.ria.ru/20221110/podryv-opor-lep-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-1125313060.html

Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно

Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно

В Брянской области подорваны опоры ЛЭП, Климовский район остался без света. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T15:47

2022-11-10T15:47

2022-11-10T15:47

брянская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Брянской области подорваны опоры ЛЭП, Климовский район остался без света. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов.В соответствии с указом президента, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221024/vzryv-proizoshel-na-zheleznoy-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1125066103.html

брянская область

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брянская область, происшествия