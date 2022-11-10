https://crimea.ria.ru/20221110/inflyatsiya-protiv-banka-rossii-kto-kogo--prognoz-eksperta-1125315270.html

Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта

Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта

Экономика не в состоянии полноценно развиваться в условиях ключевой ставки в 7,5%, так как она слишком высока для комфортных условий работы малого и среднего... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T18:41

2022-11-10T18:41

2022-11-10T18:41

экономика

банк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147683_0:151:1620:1062_1920x0_80_0_0_180f9772bb9ae8122d162e6ad62c8128.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Экономика не в состоянии полноценно развиваться в условиях ключевой ставки в 7,5%, так как она слишком высока для комфортных условий работы малого и среднего бизнеса и не является настоящим инструментом борьбы с инфляцией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя высказывания главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о состоянии ключевой ставки в декабре.В четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас ключевая ставка находится "в нейтральной зоне денежно-кредитной политики", а ее уровень будет зависеть в дальнейшем от рисков и инфляционных ожиданий, отметив что ставка может колебаться от 6,5% до 8,5%. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 16 декабря.По словам аналитика, озвученные перспективы ставки нельзя считать прогнозом, так как такой перевес имеет слишком разные последствия."Эта высокая ставка — это то что сдерживает развитие экономики. И вилка в 6,5% — 8,5% это вообще не прогноз. Потому что 8,5% — это одно, а 6,5% для экономики это совершенно другое. Если при 6,5% еще как-то можно будет работать, то 8,5% — это фактически запретительная ставка", — пояснил Беляев.Он напомнил, что говоря о ключевой ставке мы имеем в виду не просто цифры, а подразумеваем уровень и качество изменения и влияния на экономику нашего государства."Речь идет не только о цифрах, но о качественном изменении и влиянии на экономику. И ставка должна идти от того, что требует экономика. А наш порог отношения к ключевой ставке — рассматривать ее исключительно как инструмент подавления инфляции. У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). Так с ней бороться не получится", — предупредил аналитик.В качестве примера борьбы с инфляцией эксперт привел запланированное повышение цен на газ в России, которое анонсировано на декабрь этого года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.

https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-inflyatsiya-snizhaetsya-vtoroy-mesyats-podryad-1124961359.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

экономика, банк россии