https://crimea.ria.ru/20221110/inflyatsiya-protiv-banka-rossii-kto-kogo--prognoz-eksperta-1125315270.html
Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
Экономика не в состоянии полноценно развиваться в условиях ключевой ставки в 7,5%, так как она слишком высока для комфортных условий работы малого и среднего... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T18:41
2022-11-10T18:41
2022-11-10T18:41
экономика
банк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Экономика не в состоянии полноценно развиваться в условиях ключевой ставки в 7,5%, так как она слишком высока для комфортных условий работы малого и среднего бизнеса и не является настоящим инструментом борьбы с инфляцией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя высказывания главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о состоянии ключевой ставки в декабре.В четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас ключевая ставка находится "в нейтральной зоне денежно-кредитной политики", а ее уровень будет зависеть в дальнейшем от рисков и инфляционных ожиданий, отметив что ставка может колебаться от 6,5% до 8,5%. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 16 декабря.По словам аналитика, озвученные перспективы ставки нельзя считать прогнозом, так как такой перевес имеет слишком разные последствия."Эта высокая ставка — это то что сдерживает развитие экономики. И вилка в 6,5% — 8,5% это вообще не прогноз. Потому что 8,5% — это одно, а 6,5% для экономики это совершенно другое. Если при 6,5% еще как-то можно будет работать, то 8,5% — это фактически запретительная ставка", — пояснил Беляев.Он напомнил, что говоря о ключевой ставке мы имеем в виду не просто цифры, а подразумеваем уровень и качество изменения и влияния на экономику нашего государства."Речь идет не только о цифрах, но о качественном изменении и влиянии на экономику. И ставка должна идти от того, что требует экономика. А наш порог отношения к ключевой ставке — рассматривать ее исключительно как инструмент подавления инфляции. У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). Так с ней бороться не получится", — предупредил аналитик.В качестве примера борьбы с инфляцией эксперт привел запланированное повышение цен на газ в России, которое анонсировано на декабрь этого года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.
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2022
Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
экономика, банк россии
Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
Финансовый аналитик высказался о борьбе Центробанка с инфляцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Экономика не в состоянии полноценно развиваться в условиях ключевой ставки в 7,5%, так как она слишком высока для комфортных условий работы малого и среднего бизнеса и не является настоящим инструментом борьбы с инфляцией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя высказывания главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о состоянии ключевой ставки в декабре.
В четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас ключевая ставка находится "в нейтральной зоне денежно-кредитной политики", а ее уровень будет зависеть в дальнейшем от рисков и инфляционных ожиданий, отметив что ставка может колебаться от 6,5% до 8,5%. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 16 декабря.
"Дело в том, что экономика на 7,5% работать не может, особенно решать задачи импортозамещения и динамично развиваться. Это для нее слишком высокий процент. И речь не только о крупных предприятиях, они как раз могут найти источники финансирования с помощью выпуска облигаций, например. Другая ситуация с малым и средним бизнесом, который мы тоже хотим развить. А вот для них эта ставка слишком высока", — уверен эксперт.
По словам аналитика, озвученные перспективы ставки нельзя считать прогнозом, так как такой перевес имеет слишком разные последствия.
"Эта высокая ставка — это то что сдерживает развитие экономики. И вилка в 6,5% — 8,5% это вообще не прогноз. Потому что 8,5% — это одно, а 6,5% для экономики это совершенно другое. Если при 6,5% еще как-то можно будет работать, то 8,5% — это фактически запретительная ставка", — пояснил Беляев.
Он напомнил, что говоря о ключевой ставке мы имеем в виду не просто цифры, а подразумеваем уровень и качество изменения и влияния на экономику нашего государства.
"Речь идет не только о цифрах, но о качественном изменении и влиянии на экономику. И ставка должна идти от того, что требует экономика. А наш порог отношения к ключевой ставке — рассматривать ее исключительно как инструмент подавления инфляции. У нас инфляция не монетарного характера (влияние эмиссии денег на инфляцию— ред.). Так с ней бороться не получится", — предупредил аналитик.
В качестве примера борьбы с инфляцией эксперт привел запланированное повышение цен на газ в России, которое анонсировано на декабрь этого года.
"Если в декабре повышаются цены на газ на 8%, это значит, что это и будет вклад в потребительскую инфляцию. Надо подчеркнуть, что инфляция не существует отдельно от роста цен, несмотря на расхожее мнение. Это одно и то же", — заявил Беляев.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.