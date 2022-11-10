https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-otsenil-rezultaty-vyborov-i-perspektivu-sotrudnichestva-partiy-1125305220.html
Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий
Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий
Вмешательства в состоявшиеся промежуточные выборы в США не было, американцы проявили активность в избирательном процессе. Об этом заявил президент страны Джо... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T09:01
2022-11-10T09:01
2022-11-10T09:02
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_c3539265260f8cfd9fec66f4853a385c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вмешательства в состоявшиеся промежуточные выборы в США не было, американцы проявили активность в избирательном процессе. Об этом заявил президент страны Джо Байден.По его словам, выборы показали рекордное участие электората. Также американский президент заявил о готовности сотрудничать с республиканцами в конгрессе не зависимо от того, каким будет исход голосования."Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - добавил он.В своем выступлении Байден также затронул ситуацию на Украине, пообещав избирателям не втягивать страну напрямую в конфликт.И добавил, что США не намерены "вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь в конфликт".В США завершилось голосование на промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_123:0:2200:1558_1920x0_80_0_0_bb15f80c832a9bea6d1625daca2a5ca4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика
Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий
Вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было, заявил Байден
09:01 10.11.2022 (обновлено: 09:02 10.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вмешательства в состоявшиеся промежуточные выборы в США не было, американцы проявили активность в избирательном процессе. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
"Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, без какого-то значительного вмешательства. Без какого-либо вмешательства вообще", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
По его словам, выборы показали рекордное участие электората. Также американский президент заявил о готовности сотрудничать с республиканцами в конгрессе не зависимо от того, каким будет исход голосования.
"Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - добавил он.
В своем выступлении Байден также затронул ситуацию на Украине, пообещав избирателям не втягивать страну напрямую в конфликт.
"К слову, мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность — ред.) воздушного пространства над Украиной. Однако нет, мы не собираемся этого делать", — отметил Байден.
И добавил, что США не намерены "вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь в конфликт".
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.