https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-otsenil-rezultaty-vyborov-i-perspektivu-sotrudnichestva-partiy-1125305220.html

Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий

Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Байден оценил результаты выборов и перспективу сотрудничества партий

Вмешательства в состоявшиеся промежуточные выборы в США не было, американцы проявили активность в избирательном процессе. Об этом заявил президент страны Джо... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T09:01

2022-11-10T09:01

2022-11-10T09:02

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вмешательства в состоявшиеся промежуточные выборы в США не было, американцы проявили активность в избирательном процессе. Об этом заявил президент страны Джо Байден.По его словам, выборы показали рекордное участие электората. Также американский президент заявил о готовности сотрудничать с республиканцами в конгрессе не зависимо от того, каким будет исход голосования."Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами", - добавил он.В своем выступлении Байден также затронул ситуацию на Украине, пообещав избирателям не втягивать страну напрямую в конфликт.И добавил, что США не намерены "вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь в конфликт".В США завершилось голосование на промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.

https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика