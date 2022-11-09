https://crimea.ria.ru/20221109/opustoshil-i-brosil-v-more-sevastopoltsa-osudyat-za-krazhu-seyfa-1125289482.html

Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа

Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа

В Севастополе местный житель украл сейф из магазина, взломал его и выбросил в море. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T11:16

2022-11-09T11:16

2022-11-09T12:01

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель украл сейф из магазина, взломал его и выбросил в море. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Инцидент произошел в продуктовом магазине на территории парка отдыха "Учкуевка". Неоднократно судимый за кражи 41-летний местный житель ночью проник в помещение, вскрыв металлопластиковую дверь, и похитил сейф из подсобки. Он попал на камеры видеонаблюдения и был задержан.Все деньги злоумышленник потратил на спиртные напитки и развлечения, уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220928/krazha-so-vkusom-gurman-popalsya-na-krazhe-delikatesov-iz-magazina-v-yalte-1124645848.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия