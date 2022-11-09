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Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа
Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа
В Севастополе местный житель украл сейф из магазина, взломал его и выбросил в море. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T11:16
2022-11-09T11:16
2022-11-09T12:01
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель украл сейф из магазина, взломал его и выбросил в море. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Инцидент произошел в продуктовом магазине на территории парка отдыха "Учкуевка". Неоднократно судимый за кражи 41-летний местный житель ночью проник в помещение, вскрыв металлопластиковую дверь, и похитил сейф из подсобки. Он попал на камеры видеонаблюдения и был задержан.Все деньги злоумышленник потратил на спиртные напитки и развлечения, уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220928/krazha-so-vkusom-gurman-popalsya-na-krazhe-delikatesov-iz-magazina-v-yalte-1124645848.html
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севастополь, происшествия
Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа
В Севастополе вор-рецидивист пойдет под суд за кражу сейфа с деньгами из магазина
11:16 09.11.2022 (обновлено: 12:01 09.11.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель украл сейф из магазина, взломал его и выбросил в море. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел в продуктовом магазине на территории парка отдыха "Учкуевка". Неоднократно судимый за кражи 41-летний местный житель ночью проник в помещение, вскрыв металлопластиковую дверь, и похитил сейф из подсобки. Он попал на камеры видеонаблюдения и был задержан.
"С помощью подручных средств мужчина открыл металлический ящик, украл 70 тысяч рублей, которые находились в нем, а затем выбросил пустой сейф в море", – рассказали в полиции.
Все деньги злоумышленник потратил на спиртные напитки и развлечения, уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.