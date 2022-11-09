https://crimea.ria.ru/20221109/konets-sveta-superkompyuter-sprognoziroval-gibel-chelovechestva-1125286916.html

Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества

Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества

Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, спрогнозировал дату вымирания человечества. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T19:39

2022-11-09T19:39

2022-11-09T18:56

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общество

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, спрогнозировал дату вымирания человечества. Об этом со ссылкой на британское издание The Daily Star сообщает РИА Новости.Согласно компьютерным подсчетам, конец света наступит в 2050 году. Причиной тому станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.При этом изменить эту ситуацию к лучшему, по оценкам вычислительной машины, не смогут даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и контроль рождаемости.Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. Он считает, что потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил, что "климатический хаос скоро станет непредсказуемым", если срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. И призвал страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.

https://crimea.ria.ru/20220116/uchenyy-sprognoziroval-klimaticheskuyu-katastrofu-v-blizhayshie-30-let-1122047463.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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