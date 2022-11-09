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Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества
Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества
Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, спрогнозировал дату вымирания человечества. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T19:39
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, спрогнозировал дату вымирания человечества. Об этом со ссылкой на британское издание The Daily Star сообщает РИА Новости.Согласно компьютерным подсчетам, конец света наступит в 2050 году. Причиной тому станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.При этом изменить эту ситуацию к лучшему, по оценкам вычислительной машины, не смогут даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и контроль рождаемости.Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. Он считает, что потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил, что "климатический хаос скоро станет непредсказуемым", если срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. И призвал страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.
https://crimea.ria.ru/20220116/uchenyy-sprognoziroval-klimaticheskuyu-katastrofu-v-blizhayshie-30-let-1122047463.html
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в мире, общество, наука и технологии
Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества

Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

19:39 09.11.2022
 
© NASA/ Scott KellyЗемля снятая с Международной космической станции
Земля снятая с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, спрогнозировал дату вымирания человечества. Об этом со ссылкой на британское издание The Daily Star сообщает РИА Новости.
Согласно компьютерным подсчетам, конец света наступит в 2050 году. Причиной тому станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.
"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - говорится в прогнозе.
При этом изменить эту ситуацию к лучшему, по оценкам вычислительной машины, не смогут даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и контроль рождаемости.
Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. Он считает, что потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил, что "климатический хаос скоро станет непредсказуемым", если срочно не предпринять мер по сокращению выбросов в атмосферу. И призвал страны к заключению пакта климатической солидарности, что подразумевает сокращение выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.
Ураган Патрисия
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