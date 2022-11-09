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Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
За пределами бывшего СССР она известна как автор классической музыки, но на родине и всем постсоветском пространстве ее знают как автора песен. "Старый клен",... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-09T07:09
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За пределами бывшего СССР она известна как автор классической музыки, но на родине и всем постсоветском пространстве ее знают как автора песен. "Старый клен", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща"… На счету Александры Пахмутовой более 400 песен, многие из которых уже поистине считаются народными. А еще – увертюры, кантаты, сюиты, балет, концерты. И этот список еще не окончен! Несмотря на солидный возраст, она продолжает творить.9 ноября Народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполняется 93 года. О жизни и судьбе легенды отечественной музыки – в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
культура, новости, визуал, звезды и судьбы, фото

Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой

07:09 09.11.2022
 
Читать в
За пределами бывшего СССР она известна как автор классической музыки, но на родине и всем постсоветском пространстве ее знают как автора песен. "Старый клен", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща"… На счету Александры Пахмутовой более 400 песен, многие из которых уже поистине считаются народными. А еще – увертюры, кантаты, сюиты, балет, концерты. И этот список еще не окончен! Несмотря на солидный возраст, она продолжает творить.
9 ноября Народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполняется 93 года. О жизни и судьбе легенды отечественной музыки – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкАлександра Пахмутова начала играть на фортепиано в три с половиной года. А свое первое произведение она написала... в пять лет. Композиция называется "Петухи поют".
Советский композитор Александра Николаевна Пахмутова.
1 из 10
Александра Пахмутова начала играть на фортепиано в три с половиной года. А свое первое произведение она написала... в пять лет. Композиция называется "Петухи поют".
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИ выступать Аля начала еще ребенком. Во время Великой Отечественной войны она играла на аккордеоне перед ранеными в госпитале в Сталинграде. Этот образ и лег в основу скульптуры в честь творчества композитора, которую открыли в Волгограде.
Скульптура Девочка с аккордеоном в Волгограде
2 из 10
И выступать Аля начала еще ребенком. Во время Великой Отечественной войны она играла на аккордеоне перед ранеными в госпитале в Сталинграде. Этот образ и лег в основу скульптуры в честь творчества композитора, которую открыли в Волгограде.
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Птицын / Перейти в фотобанкВ поисках героев для своих произведений Пахмутова объездила практически весь Советский Союз, побывала на всех крупных стройках страны.
На фото: Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе.
Советский композитор Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе.
3 из 10
В поисках героев для своих произведений Пахмутова объездила практически весь Советский Союз, побывала на всех крупных стройках страны.
На фото: Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе.
© РИА Новости . Птицын
Перейти в фотобанк
© Яндекс.ruОтдельная страница творчества Пахмутовой - произведения о космосе и его покорителях. И целый альбом посвящен первому космонавту планеты Юрию Гагарину, с которым композитор дружила.
Александра Пахмутова и Юрий Гагарин
4 из 10
Отдельная страница творчества Пахмутовой - произведения о космосе и его покорителях. И целый альбом посвящен первому космонавту планеты Юрию Гагарину, с которым композитор дружила.
© Яндекс.ru
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕе песни исполняли все звезды советской эстрады - Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Анна Герман и многие другие. Но больше всего произведений композитора было в репертуаре Иосифа Кобзона (на фото).
Съемки фильма к юбилею Людмилы Зыкиной
5 из 10
Ее песни исполняли все звезды советской эстрады - Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Анна Герман и многие другие. Но больше всего произведений композитора было в репертуаре Иосифа Кобзона (на фото).
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕе песни оставались популярными в постсоветский период. Поют их и сейчас, в современной России. При этом Пахмутова продолжает творить в разных жанрах.
Московский открытый кинофестиваль Музыкальные истории
6 из 10
Ее песни оставались популярными в постсоветский период. Поют их и сейчас, в современной России. При этом Пахмутова продолжает творить в разных жанрах.
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

А главным соавтором Пахмутовой остается ее супруг поэт Николай Добронравов, с которым они вместе уже 66 лет.

Патриарх Кирилл наградил композитора А.Пахмутову орденом княгини Ольги
7 из 10

А главным соавтором Пахмутовой остается ее супруг поэт Николай Добронравов, с которым они вместе уже 66 лет.

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАлександра Пахмутова - народная артистка СССР, Герой социалистического труда, кавалер высшей награды России - ордена Андрея Первозванного, почетный гражданин нескольких городов...
Празднование Дня славянской письменности и культуры на Красной площади
8 из 10
Александра Пахмутова - народная артистка СССР, Герой социалистического труда, кавалер высшей награды России - ордена Андрея Первозванного, почетный гражданин нескольких городов...
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкА еще Пахмутова - звезда. Точнее астероид, открытый в 1968 году крымским астрономом Людмилой Черных.
Президент РФ В.Путин вручил государственные премии в День России в Кремле
9 из 10
А еще Пахмутова - звезда. Точнее астероид, открытый в 1968 году крымским астрономом Людмилой Черных.
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России.
Президент РФ В. Путин посетил юбилейный вечер А. Пахмутовой
10 из 10
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России.
© РИА Новости . Илья Питалев
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