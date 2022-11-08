https://crimea.ria.ru/20221108/v-rayone-uschelya-uch-kosh-zabludilis-turisty-s-rebenkom-1125276535.html

В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком

В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком

Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T12:18

2022-11-08T12:18

2022-11-08T12:22

мчс крыма

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Звонок о происшествии поступил в службу спасения в 17:00. На поиски туристов - мужчины, женщины и ребенка - оперативно выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда. В результате их нашли на крутом скалистом склоне ущелья.Спасенных доставили в безопасное место, помощь врачей им не понадобилась.

https://crimea.ria.ru/20221003/gruppa-turistov-zabludilas-v-bolshom-kanone-kryma-1124697438.html

ялта

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мчс крыма, ялта