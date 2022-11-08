https://crimea.ria.ru/20221108/v-rayone-uschelya-uch-kosh-zabludilis-turisty-s-rebenkom-1125276535.html
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T12:18
2022-11-08T12:18
2022-11-08T12:22
мчс крыма
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Звонок о происшествии поступил в службу спасения в 17:00. На поиски туристов - мужчины, женщины и ребенка - оперативно выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда. В результате их нашли на крутом скалистом склоне ущелья.Спасенных доставили в безопасное место, помощь врачей им не понадобилась.
https://crimea.ria.ru/20221003/gruppa-turistov-zabludilas-v-bolshom-kanone-kryma-1124697438.html
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мчс крыма, ялта
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
В ущелье Уч-Кош в Крыму потерялась группа туристов с ребенком
12:18 08.11.2022 (обновлено: 12:22 08.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Звонок о происшествии поступил в службу спасения в 17:00. На поиски туристов - мужчины, женщины и ребенка - оперативно выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда. В результате их нашли на крутом скалистом склоне ущелья.
"Как выяснилось, туристы отправились на прогулку в горно-лесную местность, потеряли ориентиры и оказались в труднодоступном месте, без возможности дальнейшего спуска или подъема по горному рельефу. Эвакуировать их пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Вся спасательная операция длилась около двух часов. Работы осложнялись сумерками и сложным рельефом", - рассказали в ведомстве.
Спасенных доставили в безопасное место, помощь врачей им не понадобилась.