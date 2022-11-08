Рейтинг@Mail.ru
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/v-rayone-uschelya-uch-kosh-zabludilis-turisty-s-rebenkom-1125276535.html
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T12:18
2022-11-08T12:22
мчс крыма
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121030404_0:11:1620:922_1920x0_80_0_0_32acd833574d4839d7072815b64421fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Звонок о происшествии поступил в службу спасения в 17:00. На поиски туристов - мужчины, женщины и ребенка - оперативно выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда. В результате их нашли на крутом скалистом склоне ущелья.Спасенных доставили в безопасное место, помощь врачей им не понадобилась.
https://crimea.ria.ru/20221003/gruppa-turistov-zabludilas-v-bolshom-kanone-kryma-1124697438.html
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121030404_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_5b4506387d732a94700b1604250b2820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, ялта
В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком

В ущелье Уч-Кош в Крыму потерялась группа туристов с ребенком

12:18 08.11.2022 (обновлено: 12:22 08.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС Крым-спас
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла накануне вечером в районе ущелья Уч-Кош в Ялте, где заблудилась группа туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Звонок о происшествии поступил в службу спасения в 17:00. На поиски туристов - мужчины, женщины и ребенка - оперативно выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда. В результате их нашли на крутом скалистом склоне ущелья.
"Как выяснилось, туристы отправились на прогулку в горно-лесную местность, потеряли ориентиры и оказались в труднодоступном месте, без возможности дальнейшего спуска или подъема по горному рельефу. Эвакуировать их пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Вся спасательная операция длилась около двух часов. Работы осложнялись сумерками и сложным рельефом", - рассказали в ведомстве.
Спасенных доставили в безопасное место, помощь врачей им не понадобилась.
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 09:45
Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма
МЧС КрымаЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
12:56Губернатор Севастополя объяснил "громкие звуки" стрельбами на полигоне
12:39В Севастополе осудили школьника за кражу у матери
12:18В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
12:00Что будет с новогодними премиями в России в декабре
11:57Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
11:47Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
11:45Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке
11:09Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
11:00Новое поколение: перспективы и вызовы
10:38Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео
10:25Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
10:24В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник
10:13Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты
10:01Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год
09:55ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне
09:40Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"
09:25Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений
08:56Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено
08:30Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят два
Лента новостейМолния